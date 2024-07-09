Полтавщина забезпечує тимчасове житло для ВПО: доступно 411 місць

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 0

Полтавщина — серед лідерів за кількістю місць для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Про це інформує очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

За його словами, в області облаштовані 64 місця тимчасового проживання на базі державних, комунальних та приватних закладів і установ. Наразі у липні вільними є 411 місць. Найбільше — у Полтавському та Миргородському районах.

Отримати інформацію щодо вільних місць на Полтавщині можна за посиланням або ж за телефоном гарячої лінії 0800502230.

Також на допомогу переселенцям може стати довідник для ВПО, де окрім розділу про доступне житло зібрана також й інша корисна інформація для переселенців.

Нагадаємо, у Кременчуці працюють 6 місць тимчасового проживання переселенців.

Також наприкінці червня представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Полтавській області провели моніторинг у двох гуртожитках, де живуть переселенці, і виявили, що там порушені стандарти для життя.