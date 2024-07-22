Минулого тижня у Кременчуці народилися 30 малюків

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 214

Дівчаток цього разу народилося більше, ніж хлопчиків

За попередній тиждень, із 15 до 21 липня, у Кременчуці на світ з’явилися 30 малюків. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Дівчаток минулого тижня народилося більше — 16 проти 14 хлопчиків.

У Кременчуцькому перинатальному центрі народилися 23 дитини — 12 хлопчиків та 11 дівчаток.

Ще 7 малюків — 2 хлопчиків та 5 дівчаток — з’явилися на світ у пологовому відділенні лікарні «Правобережна».

Нагадаємо, за перший тиждень липня у Кременчуці народилося 36 малюків.