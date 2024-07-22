Учора у Кременчуці горів сарай

Учора, 21 липня, близько 13.56 у Кременчуці на вулиці Рєпіна сталася пожежа. Про це стало відломо із оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
Як повідомляють надзвичайники, загорівся сарай. Вогонь знищив дерев’яне перекриття на площі 15 м2, велосипеди та інші речі, що знаходилися всередині приміщення. Також у вогні пошкоджена покрівля площею 3 м2. Рятувальникам вдалося врятувати сарай від повного знищення вогнем.
Гасили пожежу представники двох відділень 16-ї державної пожежно-рятувальної частини. У зв’язку із сильним задимленням приміщення рятувальникам довелося працювали в захисних апаратах.
Нагадаємо, у неділю на Кременчуччині сталося 5 пожеж на відкритій території.
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