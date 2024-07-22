Учора на Полтавщині сталися дві лісові пожежі

За попередню добу на Полтавщині сталися дві лісові пожежі. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.
Так у неділю, 21 липня, близько 15.34 сталася пожежа лісового масив у селі Байрак Миргородського району. Вогонь знищив лісову підстилку на площі 0,1 га. Гасили пожежу рят увальники одного відділення 1 державного пожежно-рятувального пункту за допомогою двох пожежних машин філії «Миргородське лісове господарство» Державного підприємства «Ліси України».
Ще одна лісова пожежа сталася у понеділок, 22 липня, близько 05.18 у селі Копили поблизу Полтави. Вигоріла лісова підстилка на площі 0,02 га. Вогонь лісівникам вдалося загасити до приїзду рятувальників.
Нагадаємо, на минулому тижні Полтавщина опинилася серед лідерів за кількістю лісових пожеж.
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