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Кременчук, Освіта

Пішла з життя колишня директорка професійного училища № 29 Неля Павлівна Максак

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 686

 До свого 75-річчя жінка не дожила один день

На 74-му році, не доживши один день до свого 75-річчя, пішла з життя кременчужанка, «Відмінник освіти України», колишній директор професійного училища № 29 Неля Павлівна Максак.

Вона народилася 21 липня 1949 року в с. Чаплинка, Лисенського району Черкаської області. Її батьків, Павла Івановича та Федору Кіндратівну Грушко, як молодих педагогів, направили в Київську область с. Велика Вовнянка працювати за професією.

Батько працював у сільській школі директором. Там пройшло дитинство Нелі, там вона закінчила школу. Після закінчення вступила до Дніпропетровського політехнічного технікуму, який закінчила у 1970 році й отримала направлення на роботу в Кременчук техніком-технологом швейного виробництва.

Пізніше Неля Павлівна вступила до Сумського державного педагогічного інституту, який закінчила з відзнакою за спеціальністю — учитель української мови та літератури. Вона працювала вчителем у середньому професійному училищі № 16.

Як видатного педагога її запросили працювати до Крюківського, а потім і до Автозаводського районних виконкомів секретарем комісії в справах неповнолітніх.

У 1993 році Нелю Павлівну Максак призначили директором професійного училища № 29 (торгово-кулінарного). На цій посаді вона працювала до 2010 року. За успіхи та досягнення  у справі виховання молоді, педагог нагороджена званням «Відмінник освіти України», Почесними грамотами Полтавської обласної адміністрації, Полтавської обласної ради, Кременчуцької міської ради, Крюківської та Автозаводської районних рад, Міністерства освіти України.

З чоловіком Іваном Юхимовичем Максаком (заслужений працівник освіти України, колишній директор професійно-технічного ліцею ім.А.С.Макаренка) прожили спільно 54 роки, виховали двох дітей, мають чотирьох внуків та правнучку.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: училище №26 Відмінник освіти директор некролог
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