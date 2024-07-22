Крутий віраж за $6000: втік з України від мобілізації, потрапив на фронт в армії РФ, а потім у полон

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 524 Коментарів: 2

Тепер йому загрожує 15 років тюрми

Артура Ян — 34-річний мешканець Одещини, який утік від мобілізації до Молдови, а звідти перебрався до брата в Росію. Відео з розповіддю чоловіка перепостив у Telegram український воєнний журналіст Андрій Цаплієнко.

Як зізнався Артур, він боявся воювати й тому 2023 року виїхав з України. За незаконний перетин кордону заплатив 6 $ тисяч.

Спершу жив у знайомого в Псковській області, де оформив російський паспорт. Коли закінчилися гроші та не стало роботи й житла, підписав контракт з російською армією та опинився на фронті у штурмовому загоні.

Усвідомивши, в яку халепу потрапив, пробував звідти утекти. З другої спроби йому це вдалося — уночі вийшов на підконтрольну Україні територію, кілька днів блукав, поки не побачив українські позиції та здався у полон.

Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, речник Полтавського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін розповів про повістки поштою, притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку у вигляді штрафу без складання протоколу та обмеження прав на керування транспортним засобом. А також відповів на питання, якою буде мобілізація після 16 липня та чи призиватимуть колишніх поліцейських.