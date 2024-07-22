В Горішніх Плавнях модернізують систему водовідведення

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 134 Партнерський проєкт

Зокрема, через існуючий старий залізобетонний колектор діаметром 1000 мм, склепіння якого майже зруйноване, буде прокладено рукав із полімерного матеріалу, який протягом певного часу твердне, перетворюючись на міцну трубу

У квітні поточного року внаслідок виходу з ладу колектора КНС 1-Б у місті було припинено централізоване водопостачання понад добу. Ремонтним бригадам КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» (ВУВКГ) довелося ліквідовувати аварію у складних умовах. Темпи виконання робіт були ускладнені тим, що залізобетонний колектор залягає на глибині 12 м.

«І хоча аварійно-відновлювальні роботи, які тривали цілодобово, дозволили відновити водопостачання на місто, однак колектор, який експлуатується понад 60 років, усе одно перебуває в аварійному стані, — розповів міський голова Дмитро Биков. — Тож аби не допустити повторення аварійної ситуації у майбутньому та належно підготуватися до роботи в зимовий період, було прийняте рішення про ремонт колектора з використанням сучасних технологій».

Зокрема, через існуючий старий залізобетонний колектор діаметром 1000 мм, склепіння якого майже зруйноване, буде прокладено рукав із полімерного матеріалу, який протягом певного часу твердне, перетворюючись на міцну трубу. Очільник громади зазначає, що це має забезпечити надійну роботу об'єкта протягом 50 років. Протяжність рукава, зауважив він, становить трохи більше 100 м. Роботи виконуватимуться на відрізку від каналізаційного колодязя No 8 (район кафе «Комета») до КНС 1-Б на вул. Портовій.

«Для виконання цих робіт необхідно прокласти два обхідних трубопроводи на ділянках перетину вулиці Портової. Щоб не руйнувати проїжджу частину, за допомогою спеціальної техніки буде здійснено два «проколи» із обох боків дороги й труба буде заведена під тиском під землею. Такий варіант виконання робіт дозволить не відчути дискомфорту ні споживачам послуг ВУВКГ, ні учасникам дорожнього руху по проспекту Героїв Дніпра та вулиці Портовій», — розповів мер.

Як повідомив Дмитро Биков, комунальне підприємство провело тендер на визначення виконавця складних робіт приблизною вартістю 5 млн грн. Під час виконання планового ремонту колектора у місті буде забезпечено безперебійне централізоване водопостачання і водовідведення.

«Ця робота невідкладна і надважлива, адже залізобетонний колектор може зруйнуватися у будь-який момент, і наслідки аварії будуть непередбачуваними. Тому на сесії міської ради було затверджено рішення про виділення водоканалу фінансових асигнувань із місцевого бюджету. Усі роботи щодо оновлення колектора планується завершити до 1 вересня», — наголосив очільник громади.

Директор КП «ВУВКГ» Сергій Ярош зазначив, що комунальне підприємство подолало наслідки квітневої аварії досить ефективно та оперативно.

«Завдячуючи підтримці міського голови, ефективній роботі працівників підприємства, на сьогодні ми вже приступили до відновлення спроможностей цього колектора. Звісно, на заваді можуть стати несприятливі погодні умови, додаткові непередбачувані обставини, але ми розраховуємо на кваліфікацію підрядників, підготовленість працівників підприємства до виконання робіт», — пояснив Сергій Ярош.

Дмитро Биков наголосив, що проєкт досить складний, але вкрай необхідний для безаварійного й безперебійного функціонування системи життєзабезпечення міста.