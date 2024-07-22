В Горішніх Плавнях модернізують систему водовідведення

Зокрема, через існуючий старий залізобетонний колектор діаметром 1000 мм, склепіння якого майже зруйноване, буде прокладено рукав із полімерного матеріалу, який протягом певного часу твердне, перетворюючись на міцну трубу
У квітні поточного року внаслідок виходу з ладу колектора КНС 1-Б у місті було припинено централізоване водопостачання понад добу. Ремонтним бригадам КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» (ВУВКГ) довелося ліквідовувати аварію у складних умовах. Темпи виконання робіт були ускладнені тим, що залізобетонний колектор залягає на глибині 12 м.
Зокрема, через існуючий старий залізобетонний колектор діаметром 1000 мм, склепіння якого майже зруйноване, буде прокладено рукав із полімерного матеріалу, який протягом певного часу твердне, перетворюючись на міцну трубу. Очільник громади зазначає, що це має забезпечити надійну роботу об'єкта протягом 50 років. Протяжність рукава, зауважив він, становить трохи більше 100 м. Роботи виконуватимуться на відрізку від каналізаційного колодязя No 8 (район кафе «Комета») до КНС 1-Б на вул. Портовій.
Як повідомив Дмитро Биков, комунальне підприємство провело тендер на визначення виконавця складних робіт приблизною вартістю 5 млн грн. Під час виконання планового ремонту колектора у місті буде забезпечено безперебійне централізоване водопостачання і водовідведення.
Директор КП «ВУВКГ» Сергій Ярош зазначив, що комунальне підприємство подолало наслідки квітневої аварії досить ефективно та оперативно.
Дмитро Биков наголосив, що проєкт досить складний, але вкрай необхідний для безаварійного й безперебійного функціонування системи життєзабезпечення міста.
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