Модернізація комунальних підприємств — пріоритет для Горішніх Плавнів

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На центральних очисних спорудах комунального підприємства «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» (ВУВКГ) Горішніх Плавнів завершується капітальний ремонт аероакселатора*. Ця ланка є ключовою складовою біологічного процесу очищення каналізаційних стоків міста.

На його ремонт комунальне підприємство витратило власні кошти — 3,8 млн грн у рамках інвестиційної програми, згідно з якою частина тарифу йде на модернізацію й оновлення основних фондів. Про це повідомив перший заступник міського голови Олександр Чуприна. Зокрема, відремонтували бетонні й повністю замінили металеві конструкції, забезпечили антикорозійний захист. Також робітники підприємства змонтували під технічним наглядом виробника раніше придбану водоканалом аераційну систему виробництва Wilo (Німеччина). Виконана реконструкція аероакселатора, підкреслив Олександр Чуприна, матиме суттєвий позитивний ефект.

«Ми забезпечуємо надійність однієї із систем критичної інфраструктури міста, також від застосування аераційної системи очікуємо зменшення використання електричної енергії й підвищення якості очищення стічних вод, що вплине на покращення екологічних показників», — наголосив перший заступник міського голови.

Головний інженер КП «ВУВКГ» Владислав Парасоцький пояснив важливість ремонту одного з аероакселаторів. За його словами, загальна кількість цих агрегатів сягає восьми. Мінімально в роботі одночасно мають бути задіяні чотири одиниці.

«Один з аероакселаторів знаходився в дуже поганому технічному стані, тому ми вирішили виконати його капітальний ремонт», — зазначив Владислав Парасоцький.

Аероакселатор, роз’яснив інженер, складається із трьох елементів: бетонної конструкції у вигляді чаші, аераційної системи та металевих конструкцій, що забезпечують розподіл чистої й брудної зон. Із первинних відстійників подається стічна вода, аероакселатор заповнюється активним мулом і внаслідок потрапляння кисню, який подають повітродувки на аероакселатор, відбувається біологічно-хімічний процес, який виробляє необхідні бактерії, що очищують стічні води від органічних речовин, які потрапляють на очисні споруди.

Як зауважують фахівці, Горішні Плавні — єдине місто в Україні, де стічні води очищують за допомогою аероакселаторів. Тоді як інші використовують систему аеротенків. У 60-ті роки минулого століття під час будівництва очисних споруд водоканалу нашого міста було прийняте рішення реалізувати експериментальний проєкт інституту з Харкова. Він був максимально наближений до європейського досвіду очистки стічних вод за допомогою системи аерації, яка сприяє кращому очищенню стоків. Серед недоліків є те, що в Україні придбати нове обладнання на заміну зношеному неможливо.

*аероакселатор — конструкція, яка суміщає в собі аеротенк (резервуар для біохімічного очищення стічних вод) і вторинний відстійник. Процес біологічної очистки в аероакселаторі відбувається більш інтенсивно, ніж в аеротенку внаслідок високого ступеня турбулентності в зоні аерації, розділення мулової суміші в шарі завислого осаду, створення оптимальних кисневих умов. Завдяки компактності, зменшенню об’єму зони аерації (насичення повітрям) та конструктивним перевагам аероакселаторів капітальні вкладення в порівнянні з аеротенками знижуються на 15-30%, а собівартість очистки — на 10-30%.