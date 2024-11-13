Речник Полтавського ОТЦК пояснив, чому із працівників ТЦК неможливо створити бойові бригади

Під час брифінгу в офіційному медіацентрі Полтавщини, який пройшов 13 листопада, начальник групи комунікацій Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Роман Істомін відповів на питання, чи можна з працівників ТЦК створити нові бригади. Про це зараз багато пишуть у медійному просторі та соцмережах.
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Він зауважив, що з саме з працівників точно жодної бойової бригади створити неможливо.
Роман Істомін також зауважив, що ТЦК укомплектовані військовослужбовцями, які обмежено придатні до проходження військової служби, мали поранення чи якісь захворіння, що не дозволяє їм виконувати завдання у складі бойових підрозділів. Вони пройшли ВЛК й визнані придатними до проходження військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних центрах та інших тилових установах.
Тож, створення бойових бригад із таких військовослужбовців також неможливо.
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Нагадаємо, у зв’язку зі скасуванням статусу «обмежено придатних» до військової служби Кременчуцький районний ТЦК закликає обмежено придатних військовозобов’язаних пройти ВЛК.
Сьогодні ВЛК щодо таких військовозобов’язаних виносять наступні висновки:
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