Речник Полтавського ОТЦК пояснив, чому із працівників ТЦК неможливо створити бойові бригади

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Під час брифінгу в офіційному медіацентрі Полтавщини, який пройшов 13 листопада, начальник групи комунікацій Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Роман Істомін відповів на питання, чи можна з працівників ТЦК створити нові бригади. Про це зараз багато пишуть у медійному просторі та соцмережах.

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Він зауважив, що з саме з працівників точно жодної бойової бригади створити неможливо.

— Працівники ТЦК — це цивільні особи. З них можна створити лише, я не знаю, будівельні бригади. В ТЦК є працівники та військовослужбовці. Отже, безпосередньо з працівників жодної бригади створювати не можливо. А стосовно військовослужбовців — жодних розпоряджень на якесь розформування ТЦК не надходило. І немає ніякої інформації про розроблення плану, внесення законопроєктів щодо цього. Тож, працюємо, як і раніше, — пояснив речник Полтавського ОТЦК.

Роман Істомін також зауважив, що ТЦК укомплектовані військовослужбовцями, які обмежено придатні до проходження військової служби, мали поранення чи якісь захворіння, що не дозволяє їм виконувати завдання у складі бойових підрозділів. Вони пройшли ВЛК й визнані придатними до проходження військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних центрах та інших тилових установах.

Тож, створення бойових бригад із таких військовослужбовців також неможливо.

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Нагадаємо, у зв’язку зі скасуванням статусу «обмежено придатних» до військової служби Кременчуцький районний ТЦК закликає обмежено придатних військовозобов’язаних пройти ВЛК.

Сьогодні ВЛК щодо таких військовозобов’язаних виносять наступні висновки: