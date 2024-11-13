У Полтавському ОТЦК пояснили відмінність рекрутингу від мобілізації та наголосили, що кожен має бути готовим до призову

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В офіційному медіацентрі Полтавщини сьогодні, 13 листопада, пройшов брифінг начальника групи комунікацій Полтавського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Романа Істоміна щодо відмінностей між мобілізацією та рекрутингом до Збройних сил України.

На початку брифінгу представник ТЦК нагадав історію рекрутингу під час повномасштабного російського вторгнення та розповів про шляхи, види рекрутингу.

— На початку повномасштабної війни призову за контрактом, тобто рекрутингу, якийсь час не було взагалі. Комплектування Сил оборони України проводилось виключно за мобілізацією. Згодом набір за контрактом для чоловіків, які бажали захищати Україну, але не могли бути призвані за мобілізацією, відновили. Наприклад, призовники віком від 18 до 20 років. Пізніше в ТЦК та СП розпочали відбір на військову службу за рекрутингом для всіх категорій, — пояснив Роман Істомін.

Він зауважив, що зараз з’явилося дуже багато можливостей долучитися до ЗСУ саме добровільно, тобто за контрактом, адже діють декілька рекрутингових платформ, основні з яких: LobbyX, OLX.ua, Work.ua, robota.ua,

— На сайті АрміяInform працює своєрідний ресурс, який об'єднує всі ці вакансії в одному місці. Крім того, в «Резерв+» з’явилися вакансії. Це спільний проєкт з LobbyX. Крім онлайн-платформ, також працюють центри рекрутингу української армії. Це проєкт міністерства оборони. Станом на тепер, відкрито 44 центри рекрутингу по всій Україні — є всі дані про них, контакти, адреси. У Полтавській області відкрито 5 таких центрів — ще більше, ніж в інших областях, — зазначив представник Полтавського ОТЦК. — зазначив представник Полтавського ОТЦК.

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Роман Істомін розповів, що також працюють рекрутингові проєкти окремих підрозділів Сил оборони України, згадавши 3-тю окрему штурмову бригаду, 110-ту та 72-гу окремі механізовані бригади та інші з’єднання ЗСУ та Нацгвардії. Серед них популярне створення власних сайтів, які спрямовані саме на рекрутинг.

— У тій чи іншій формі рекрутинг працює зараз, мабуть, у кожному підрозділі. Щонайменше, це на власних ресурсах в соцмережах. Крім цього, є проєкт Міністерства оборони «Будь собою». Це рекламний проєкт, спрямований якраз на те, щоб донести до громадськості, що у війську не обов’язково потрібні штурмовики, стрільці, гранатометники, танкісти, артилеристи. Є спеціальності, які цивільний громадянин може легко опанувати, зважаючи на власний фах та досвід роботи. Тобто, чоловік чи жінка обирає відповідно до фаху військову спеціальність. Це головна ідея даного проєкту, — розповів речник Полтавського ОТЦК.

Він додав, що на цій платформі розміщують вакансії бригад та згадав про ще один рекрутинговий проєкт, який спрямований на набір фахівців БпЛА.

— Це і механіки, і інженери, і пілоти, тому що зараз БПЛА — це вже не лише одна людина, яка керує безпілотником. Зараз там вже працюють цілими командами. І це напрямок, який дуже стрімко розвивається. Як відомо, у нас наразі в ЗСУ створенні сили безпілотних систем. Тобто це дуже актуально, сучасно та потрібно, бо береже життя наших воїнів, — зазначив Роман Істомін.

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Речник Полтавського ОТЦК також зауважив, що безпосередньо рекрутингом займаються і ТЦК та СП.

— Рекрутинг ТЦК та СП залишається найближчим до громадянина, тому що ТЦК та його відділи є у 27 населених пунктах в області. Тобто це 27, умовно кажучи, рекрутингових центрів. Вони є найдоступнішими, найпростішими й спеціалісти ТЦК завжди готові допомогти громадянину обрати ту спеціальність, яку він шукає, проконсультувати та допомогти долучитися до Сил оборони, — додав він.

У чому головна відмінність рекрутингу від мобілізації

Пояснюючи головну відмінність рекрутингу від мобілізації, Роман Істомін звернув увагу на те, що сам термін «мобілізація» не завжди правильно розуміється та використовується у суспільстві. Він зачитав його визначення із закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

— Мобілізація — це комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а ЗСУ, інших військових формувань, сил цивільного захисту — на організацію і штати воєнного часу. Мобілізація може бути загальною або частковою та проводиться відкрито чи приховано, — йдеться у законі.

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Речник ОТЦК зауважив, що термін «мобілізація» має дещо інше значення від того, як його зазвичай сприймають, та значно ширший.

— А головною відмінністю є те, що рекрутинг, або військовий служба за контрактом, є повністю добровільною формою залучення до Сил оборони. Людину запрошують стати на захист Батьківщини. А мобілізація є обов’язковою. Ми, ТЦК та СП, є тією ланкою, яка каже громадянину чоловіку: «Настав твій час. Ми розуміємо, що тобі страшно, що тобі не хочеться, що важко, незручно чи некомфортно… Але тебе 2,5 роки захищали інші й пора їх замінити», — наголосив Роман Істомін.

Він пояснив, що правильніше говорити про призов на військову службу за мобілізацією, а не мобілізацію.

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Підсумовуючи свою розповідь, речник Полтавського ОТЦК додав, що ця відмінність між рекрутингом та призовом за мобілізацією, є тільки на етапі ТЦК чи центру рекрутингу. А надалі вони проходять військову службу на однакових умовах — спершу потрапляють у навчальні центри, де проходять військовий вишкіл, а далі служать у підрозділі та виконують завдання на рівних умовах.

Він нагадав, що з 1 листопада у навчальних центрах мінімальний термін підготовки збільшений з 30 до 45 днів, що дозволяє підвищити якість підготовки поповнення ЗСУ.

— Кожен громадянин України чоловічої статі, в умовах, коли Росія веде війну на знищення, а ми — на виживання, має бути готовим стати на за хист Батьківщини психологічно та фізично. Понад 2,5 роки йде війна і цього часу достатньо для того, щоб чоловік завершив свої невідкладні справи, підготувався психологічно та чомусь навчився. Є для цього достатньо способів та шляхів. І приєднався до захисників України або добровільно, за контрактом, або обов’язково — за мобілізацією, — резюмував Роман Істомін.

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Відповідаючи на питання чи можна з працівників ТЦК та СП створити нові бригади, про що зараз пишуть у медійному просторі, він зауважив, що з працівників точно жодної бригади створити неможливо.

— Працівники ТЦК — це цивільні особи. З них можна створити лише, я не знаю, будівельні бригади. В ТЦК є працівники та військовослужбовці. Отже, безпосередньо з працівників жодної бригади створювати не можна. А стосовно військовослужбовців — жодних розпоряджень на якесь розформування ТЦК не надходило. І немає ніякої інформації про розроблення плану, внесення законопроєктів щодо цього. Тож, працюємо, як і раніше, — пояснив він.

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Роман Істомін також зауважив, що ТЦК укомплектовані військовослужбовцями, які обмежено придатні до проходження військової служби, мали поранення чи якісь захворіння, що не дозволяє їм виконувати завдання у складі бойових підрозділів. Тож створення бойових бригад із них також є неможливим.