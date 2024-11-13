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СБУ затримала російського агента, який вчиняв підпали та планував убивства воїнів ЗСУ

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 299 Коментарів: 1

 

Агентом російських спецслужб виявився 45-річний безробітний, ідейний прихильник рашизму

Кіберфахівці Служби безпеки України затримали агента російської воєнної розвідки у Чернігові. Він займався коригуванням вогню та підпалами автівок, що розглядав як «тестові місії», а згодом розраховував на завдання із ліквідації українських військових. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За матеріалами справи, ворожим агентом виявився 45-річний місцевий безробітний, ідейний прихильник рашизму. У поле зору окупантів він потрапив через свої проросійські коментарі у месенджері «Телеграм».

Спочатку на замовлення ГРУ РФ фігурант підпалив військовий пікап та трансформаторну підстанцію у Чернігові. Після цього він отримав завдання із коригування ворожих ударів по північному регіону. Для цього він орендував квартири з панорамним видом на оборонні та цивільні об’єкти. Найбільше ворога цікавили ремонтні бази ЗСУ та медустанови, в яких перебували на лікуванні поранені українські воїни.

Затриманий зізнався співробітникам СБУ, що він заявив російському куратору про готовність до фізичної ліквідації воїнів ЗСУ. Для вчинення замахів російський агент планував використовувати саморобні вибухові пристрої або дрони-камікадзе.

СБУ запобігла цим намірам й затримала агента. Одночасно були проведені комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони та збереження життів військовослужбовців ЗСУ.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон та комп’ютер, які він використовував для комунікації з російським ГРУ.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

У Раді пропонують суттєво посилити відповідальність за підпал автівок військових та волонтерів

 

Нагадаємо, 11 листопада СБУ затримало 26-річного жителя Кременчука, який шукав легкого заробітку і погодився на пропозицію щодо підпалу автомобіля. У Кіровоградській області затримали трьох молодиків віком 17 та 18 років, які потрапили на територію аеродрому та хотіли підпалити військовий гелікоптер. А на Черкащині правоохоронці затримали 34-річного місцевого жителя, який підпалив трансформаторну підстанцію, що забезпечувала залізничний рух на одній із ділянок регіону.

Наприкінці жовтня СБУ затримало трьох поплічників ФСБ, які готували диверсії на об’єктах «Укрзалізниці» в Одеській та Харківській областях. Зловмисники палили релейні шафи та намагалися пустити під укіс рухомий склад на стратегічно важливому напрямку залізничного сполучення.

У жовтні в Кременчуці неподалік зупинки громадського транспорту «Героїв Чорнобиля» згоріла машина кольору хакі.

Жителя Кременчука судитимуть за підпал автомобіля українського захисника

Нещодавно пресслужба СБУ повідомила, що 28-річну мешканку міста Олександрії на Кіровоградщині позбавили волі на 6 років за підпал авто військових.

«Кременчуцький Телеграф» писав, як військовослужбовці упіймали двох чоловіків, які намагалися підпалити військові автомобілі. Вони придумали для паліїв незвичайне та повчальне покарання.

Військові упіймали двох паліїв автівок: яке покарання вони для них придумали

Цього літа масового характеру набули підпали автомобілів, які використовують у тилу військові та волонтери набули масового характеру. Паліїв зазвичай вербують російські спецслужби через Телеграм, обіцяючи «легкі» гроші, які найчастіше не виплачують. Інколи паліями стають підлітки, які не до кінця розуміють наслідки своїх дій.

Пропонують підпалити авто військових за винагороду: як Росія у соцмережах вербує українців 

У вересні в Кременчуці затримали двох неповнолітніх дівчат, які можуть бути причетними до підпалу авто військових. Їм загрожує до 8 років ув’язнення.

Російські спецслужби вербують у соцмережах дітей та підлітків для підпалу автівок військових — омбудсмен

У вересні співробітники СБУ та Нацполіції викрили угрупування чоловіків, які палили автівки військових у Києві — серед них були представники Полтавщини.

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Автор: Віктор Крук
Теги: СБУ палії затримали вбивство
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Коментарі: 1

1 325
evil:
Сьогодні, 13:47

Ясно. Шо там по Шаповалову ? З його тіньовим флотом танкерів з росіянськими нафтопродуктами? Чи є реакція правоохоронних органів? Чи перевірялась інформація надана журналістами?


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