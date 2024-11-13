СБУ затримала російського агента, який вчиняв підпали та планував убивства воїнів ЗСУ

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 299 Коментарів: 1

Кіберфахівці Служби безпеки України затримали агента російської воєнної розвідки у Чернігові. Він займався коригуванням вогню та підпалами автівок, що розглядав як «тестові місії», а згодом розраховував на завдання із ліквідації українських військових. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За матеріалами справи, ворожим агентом виявився 45-річний місцевий безробітний, ідейний прихильник рашизму. У поле зору окупантів він потрапив через свої проросійські коментарі у месенджері «Телеграм».

Спочатку на замовлення ГРУ РФ фігурант підпалив військовий пікап та трансформаторну підстанцію у Чернігові. Після цього він отримав завдання із коригування ворожих ударів по північному регіону. Для цього він орендував квартири з панорамним видом на оборонні та цивільні об’єкти. Найбільше ворога цікавили ремонтні бази ЗСУ та медустанови, в яких перебували на лікуванні поранені українські воїни.

Затриманий зізнався співробітникам СБУ, що він заявив російському куратору про готовність до фізичної ліквідації воїнів ЗСУ. Для вчинення замахів російський агент планував використовувати саморобні вибухові пристрої або дрони-камікадзе.

СБУ запобігла цим намірам й затримала агента. Одночасно були проведені комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони та збереження життів військовослужбовців ЗСУ.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон та комп’ютер, які він використовував для комунікації з російським ГРУ.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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