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Погодували та погладили: учні Кременчуцької гімназії № 16 відзначили Всесвітній день доброти візитом до Спецсервісу

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 282

 

Діти принесли тваринам їжу, іграшки і теплі речі, змогли погодувати та погратися з мешканцями притулку

Робити добрі справи завжди треба! Саме таке гасло взяли для себе педагоги, учні та їхні батьки із Кременчуцької гімназії № 16. У рамках III Міського фестивалю учнівської молоді «Сяйво дитячих очей» з нагоди Міжнародному дню дитини, діти та вчителі гімназії стали учасниками загальної акції добрих справ до Всесвітнього дня доброти «День Добрий, добрий день».

 

Протягом тижня учні та педагоги закладу активно долучалися до збору коштів та інших речей на потреби притулку для тварин. 

 

 

А сьогодні, 13 листопада, діти разом із вчителями та батьками завітами до комунального підприємства «Спецсервіс-Кременчук», аби передати зібраний корм, теплі речі та іграшки тваринам.

Візит учнів до Спецсервісу розпочався із повітряної тривоги, тому усіх дітей одразу спустили в укриття на території підприємства. Однак тривога тривала недовго, тож невдовзі діти з укриття вийшли й продовжили екскурсію притулком.

 

Працівниця Спецсервісу Альона показала дітям пункт утримання безпритульних тварин. Зустріли собаки відвідувачів гучним гавкотом, проте коли учні почали годувати тварин сухим кормом, заспокоїлися і почали лащитися до гостей.

Учні гімназії дізналися про структуру та роботу Спецсервісу, побачили кухню, де готують гарячу їжу (кашу з м’ясом) для тварин, побачили вуличні вольєри для собак. Показали дітям також і теплі приміщення — там перебувають тварини із серйозними травмами, після операційного втручання і ті, кого зараз лікують.

 

Діти радо підходили до кожного вольєра і зазирали у кожну клітку, годували та гладили усіх собак, кого їм дозволили.

— Це наш перший такий захід в рамках Всесвітнього дня доброти, розповідає Наталія, вчителька гімназії. — Коли ми оголосили про цю акцію, відгукнулося дуже багато охочих. І діти, і їхні батьки долучилися до збору необхідних для тварин речей. 

Наталія додає: прийти до Спецсервісу сьогодні хотіли значно більше дітей, але взяли лише по двоє учнів із кожного класу середньої та старшої школи.

 

— Але оскільки бажаючих ще лишилося багато, то ми подібні акції зробимо у нас постійними. Взимку навряд чи вдасться ще раз прийти, а от весною обов’язково завітаємо ще з іншими учнями.

Працівники Спецсервісу подякували дітям за відвідини та гостинці, особливо за теплі речі. Кажуть: наближаються холоди, тож це буде дуже актуально. Адже усім тваринам потрібно зробити теплі підстилки, аби вони не мерзли.

Фото: Яна Гудзь

Також у Спецсервісі практикують вигул тварин відвідувачами: працівники обирають собак, які звикли до повідка і не бояться гуляти за межами притулку. Для цього варто прийти до підприємства по буднях у робочий час — з понеділка до четверга до 17.15, а в п’ятницю — до 16.00.


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Автор: Яна Гудзь Фото: Яна Гудзь
Теги: Спецсервіс-Кременчук діти учні гімназія №16 тварини собаки безпритульні тварини
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