У Полтаві легковик збив 74-річну пенсіонерку — поліція

Сьогодні, 13 листопада, близько 13.30 у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, 21-річний водій автомобіля Mazda на дорозі збив 74-річну пішохідку.
Потерпілу госпіталізували до лікарні для надання їй допомоги та встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.
Усі причини та обставини аварії наразі встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, днями у Полтаві автомобіль збив пішохідку — від отриманих травм жінка загинула.
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