Де у Кременчуці безкоштовно лікують зуби військовим

Пілотний проєкт із безкоштовного зубопротезування для захисників України, який працює в Кременчуці, вже допоміг 75 пацієнтам отримати стоматологічні послуги
Пілотний проєкт із зубопротезування для захисників і захисниць України працює вже 7 місяців й охоплює 23 області країни. У межах проєкту 332 медзаклади надають військовим та ветеранам безоплатні стоматологічні послуги. За інформацією пресслужби мерії Кременчука, у нашому місті отримати таку комплексну допомогу можна в ЛІЛ «Кременчуцька».
За 7 місяців роботи проєкту безоплатними послугами зуболікування в Кременчуці скористалося 75 пацієнтів, а зубопротезування — 17 військовослужбовців.
Хто може отримати комплексну стоматологічну допомогу безоплатно:
Послугу можна отримати як за направленням лікаря, так і за самозверненням.
Гранична вартість послуг зі зубопротезування не може перевищувати 14 984 грн, зі зуболікування — 24 952 грн.
Стоматологічні відділення ЛІЛ «Кременчуцька» знаходиться за адресами:
Як раніше писав Телеграф, на Полтавщині військові та ветерани мають можливість зробити безкоштовне зубопротезування у 7-ми лікарнях області.
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