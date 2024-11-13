Де у Кременчуці безкоштовно лікують зуби військовим

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 239

Пілотний проєкт із безкоштовного зубопротезування для захисників України, який працює в Кременчуці, вже допоміг 75 пацієнтам отримати стоматологічні послуги

Пілотний проєкт із зубопротезування для захисників і захисниць України працює вже 7 місяців й охоплює 23 області країни. У межах проєкту 332 медзаклади надають військовим та ветеранам безоплатні стоматологічні послуги. За інформацією пресслужби мерії Кременчука, у нашому місті отримати таку комплексну допомогу можна в ЛІЛ «Кременчуцька».

За 7 місяців роботи проєкту безоплатними послугами зуболікування в Кременчуці скористалося 75 пацієнтів, а зубопротезування — 17 військовослужбовців.

Хто може отримати комплексну стоматологічну допомогу безоплатно:

ветерани війни, особи з інвалідністю внаслідок війни;

учасники бойових дій;

військовослужбовці, які поки не отримали статус УБД, але продовжують виконувати бойові завдання.

Послугу можна отримати як за направленням лікаря, так і за самозверненням.

Гранична вартість послуг зі зубопротезування не може перевищувати 14 984 грн, зі зуболікування — 24 952 грн.

Стоматологічні відділення ЛІЛ «Кременчуцька» знаходиться за адресами:

вулиця Київська, 14

проспект Лесі Українки, 80

Як раніше писав Телеграф, на Полтавщині військові та ветерани мають можливість зробити безкоштовне зубопротезування у 7-ми лікарнях області.