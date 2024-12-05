Майже на місяць зачинив співмешканку в будинку й бив молотком: на Полтавщині чоловіка обвинувачують у тривалому домашньому насильстві

Сьогодні, 15:17 Переглядів: 267

Решетилівська окружна прокуратура передала до суду обвинувальний акт проти жителя Полтавського району. Його звинувачують у незаконному позбавленні волі, систематичному домашньому насильстві та спричиненні умисних тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Про це 5 грудня повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.

За даними слідства, чоловік протягом багатьох років систематично вчиняв насильство над співмешканкою. У 2017-2018 роках жінка зверталася до поліції, але згодом під психологічним тиском кривдника відкликала заяви, і суд закривав провадження.

Цього року ситуація загострилася. У липні, коли жінка вирішила забрати свої речі, чоловік відібрав у неї телефон, зачинив у будинку та утримував протягом 20 днів. За цей час він кричав, погрожував, бив кулаками, милицею та молотком.

Жінка змогла викликати поліцію, скориставшись моментом, коли співмешканець втратив пильність. Зараз вона проживає у знайомих.

Чоловікові обрали запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт. Йому заборонено контактувати з потерпілою.

Нагадаємо, що у Кременчуці діють кризові кімнати, де можуть певний час жити жертви домашнього насильства.