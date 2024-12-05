Передплатити газету «Для дому і сім'ї» можна за програмою «Зимова єПідтримка»

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 118

З грудня 2024 року українці отримали можливість використати 1000 гривень державної допомоги за програмою «Зимова єПідтримка» для передплати вітчизняних газет та журналів.

Передплатити улюблені друковані видання через Укрпошту за програмою «Зимова єПідтримка» — це просто, зручно і корисно.

Ви отримуєте доступ до актуальних новин і культурних подій, водночас підтримуючи українське слово. А ми доставимо ваші газети чи журнали туди, де ви є — у великі міста, маленькі села, безпечні райони чи навіть на лінію фронту. Адже Укрпошта завжди поруч, у кожному населеному пункті нашої країни, — зазначає генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Включення преси до програми єПідтримки голова НСЖУ Сергій Томіленко назвав стратегічно важливим рішенням, яке допоможе зберегти і розширити читацьку аудиторію друкованих медіа.

В умовах війни газети та журнали виконують особливу місію з інформування суспільства, тому механізм підтримки через стимулювання читацького попиту є надзвичайно актуальним, — наголошує пан Сергій.

Головна редакторка газети «Для дому і сім’ї» Мирослава Українська закликає читачів видання оформити передплату у своєму відділенні Укрпошти.

«Вам достатньо повідомити оператора про бажання використати кошти єПідтримки на передплату нашої газети. Оформити передплату можна на будь-який період: від одного місяця до року, з початком доставки від січня 2025 року. Сподіваємось, що наші постійні читачі скористаються такою прекрасною можливістю й наступного року ми знов будемо разом кожного четверга отримувати свіжий номер улюбленого видання», — зазначила пані Мирослава.

Нагадаємо, отримати єПідтримку можна через застосунок «Дія» або у відділеннях Укрпошти. Окрім передплати преси, кошти можна використати на оплату комунальних послуг, придбання ліків, харчових продуктів та інших товарів українського виробництва.