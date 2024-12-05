Передплатити газету «Для дому і сім'ї» можна за програмою «Зимова єПідтримка»

З грудня 2024 року українці отримали можливість використати 1000 гривень державної допомоги за програмою «Зимова єПідтримка» для передплати вітчизняних газет та журналів.
Передплатити улюблені друковані видання через Укрпошту за програмою «Зимова єПідтримка» — це просто, зручно і корисно.
Включення преси до програми єПідтримки голова НСЖУ Сергій Томіленко назвав стратегічно важливим рішенням, яке допоможе зберегти і розширити читацьку аудиторію друкованих медіа.
Головна редакторка газети «Для дому і сім’ї» Мирослава Українська закликає читачів видання оформити передплату у своєму відділенні Укрпошти.
Нагадаємо, отримати єПідтримку можна через застосунок «Дія» або у відділеннях Укрпошти. Окрім передплати преси, кошти можна використати на оплату комунальних послуг, придбання ліків, харчових продуктів та інших товарів українського виробництва.
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