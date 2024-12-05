Цьогоріч святкова ілюмінація, яку встановили у центральній частині Кременчука, працюватиме з урахуванням ситуації з енергопостачанням — «якщо будуть складнощі ліміти, то ця підсвітка буде мінімізована». Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький під час засідання виконавчого комітету 5 грудня.
Ілюмінація працює кожного дня, але «вона потрапляє в черги», сказав заступник міського голови Руслан Проценко.
Нагадаємо, 5 грудня, о 16.00, на площі Перемоги у Кременчуці засяє головна ялинка міста.
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