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Сьогодні у Кременчуці засяє головна новорічна ялинка міста

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 140

 

Також сьогодні розпочне свою роботу резиденція Святого Миколая

Сьогодні, 5 грудня, о 16.00 на площі Перемоги у Кременчуці засяє головна ялинка міста. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Також о 16.00 запрацює і новорічний ярмарок на площі. Вогні на ялинці горітимуть із 16.00 до 23.00, а торгівельні будиночки працюватимуть із 16.00 до 20.00 відсьогодні і щодня до 6 січня.

Крім того, сьогодні о 16.00 у краєзнавчому музеї відкриється резиденція Святого Миколая. На дітей там чекатимуть новорічні розваги, майстер-класи і сам Святий Миколай. Працюватиме резиденція відсьогодні і до кінця тижня із 16.00 до 20.00.

У міській раді також наголошують, що у місті із 00.00 до 04.00 діє комендантська година, тож у Новорічну ніч не працюватиме ані ялинка, ані новорічний ярмарок.

Ярмарок також зачинятиметься і під час оголошення повітряної тривоги, а усім відвідувачам пропонуватимуть пройти до найближчих укриттів, що розташовані за адресами:

  • вул. Академіка Маслова,  13/9;
  • вул. Соборна,  10/7;
  • Вул. Соборна,  8/18;
  • пл. Перемоги,  2;
  • пров. Павлівський, 1/4.

Нагадаємо, монтувати новорічну ялинку на площі Перемоги почали 11 листопада. Також із 1 грудня на площі Перемоги у Кременчуці працює ковзанка.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: Новий рік ялинка площа Перемоги
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