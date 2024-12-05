На Полтавщині планують встановити десять когенераційних установок

Сьогодні, 12:22 Переглядів: 199

Нині в області їх уже функціонує шість

На Полтавщині планують встановити десять когенераційних установок для виробництва тепла та електроенергії на випадок блекаутів. Про це стало відомо із Програми економічного й соціального розвитку Полтавщини на 2025 рік.

В області продовжується кампанія зі встановлення альтернативних джерел живлення на випадок тривалих відключень світла. Нині на Полтавщині уже працюють:

6 когенераційних установок потужністю 16,44 МВт;

шість сонячних електростанцій загальною потужністю 14,32 МВт;

11 гідроелектростанцій загальною потужністю 4,98 МВт.

Десять когенераційних установок, які планують встановити, матимуть загальну потужність 10,62 МВт.

Нагадаємо, у Полтавській області когенераційні установки почали встановлювати у жовтні цього року перед початком опалювального сезону.



