На Полтавщині планують встановити десять когенераційних установок для виробництва тепла та електроенергії на випадок блекаутів. Про це стало відомо із Програми економічного й соціального розвитку Полтавщини на 2025 рік.
В області продовжується кампанія зі встановлення альтернативних джерел живлення на випадок тривалих відключень світла. Нині на Полтавщині уже працюють:
Десять когенераційних установок, які планують встановити, матимуть загальну потужність 10,62 МВт.
Нагадаємо, у Полтавській області когенераційні установки почали встановлювати у жовтні цього року перед початком опалювального сезону.
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