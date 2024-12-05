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Арсен Мірзоян 7 грудня виступить у Кременчуці! «Джеральдіна», «Капронові банти» — будуть всі хіти! (афіша)

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 115

 Неймовірний тембр голосу, драйв живого звучання і глибокі, змістовні та чесні пісні з чоловічим характером

7 грудня о 18.00 у Міському палаці культури на великому концерті Арсена Мірзояна у Кременчуці всіх чекатимуть виняткові і найсильніші емоції.

«Вінні-Пух», «Джеральдіна», «Капронові банти», «Поцілуй», «Ідіоти», «Не Магеллан», «Сонце», «Не просто слово», «Моя країна», «Вальс Ірпінь», «4/16», «100500», «Крила», «Співай», «Сержант» та багато-багато інших хітів заспіваємо разом.

Як влучно підмітили шанувальники:

«Арсен Мірзоян, як магніт для гарних людей! Бо кожен його концерт перевершує попередній!»

«Справжній і щирий, глибокий і надзвичайний! Це про Арсена Мірзояна і про особливий концерт, який чекає Кременчук 7 грудня! Шалена харизма й енергетика, всі улюблені та нові пісні, кожна нота і кожне слово яких торкнеться вашого серця. Не пропустіть!» — запрошують організатори.

 

«Сталевий голос України», а саме так називають Арсена Мірзояна, давно став символом мужності і романтизму на українській сцені.

Свій перший альбом Арсен Мірзоян презентував у 2011 році. Відтоді він — номінант безлічі музичних премій, його пісні очолюють головні хіт-паради країни, а концерти супроводжуються аншлагами.

У його піснях закарбовані сувора правда та справжнє кохання. У них наша сила та наш біль.

Відверто говорячи про особисте, співак надихає ніколи не здаватися.

«Всі мої пісні — справжні історії», — каже Арсен Мірзоян.

У 2023 році Арсен Мірзоян презентував альбом «Сонце», у надзвичайних піснях якого відобразив ключові сенси, які оголила війна.

Як один із найактивніших волонтерів ще з 2014 року, зараз співак продовжує багато їздити на фронт, аби особисто виступити для захисників та передати їм найнеобхідніше.

Проймаючі до мурах прем’єри, які написав під впливом цих поїздок, Арсен Мірзоян заспіває на концерті у Кременчуці, а також проведе благодійний аукціон з ексклюзивними лотами на підтримку ЗСУ.

«Я пам’ятаю 2014 рік і всі ми з вами пам’ятаємо 2022-й, як в перші дні всі кинулись допомагати. А коли війна пішла десь в поля, всі звикли. І ніби нічого не сталося… Отримувати смс-ку о 5-тій ранку: «Тушик 200», — не дуже приємна річ. Потім ти сидиш, гортаєш всі фотографії, відео… А в ніч буває по три такі смски… І це не конкретно чийсь син чи батько загинув, це солдат ЗСУ, який захищав конкретно вас. От конкретно вас! — звертає увагу Арсен Мірзоян. — Коли ми говоримо про єдність, то без усіх високопарних слів вона має бути хоч якоюсь. Пам’ятайте, що ми будуємо човен, який вже пливе! Поки триває ця навала, поки гинуть наші сили оборони, треба усвідомлювати, що всі ті потреби на фронті не те, що вчасно треба. Вони треба на вчора. Маємо допомагати, не міряючись хто, чим і скільки, а кожен раз замислюючись. Донати — це священний обов’язок всіх. Слава Україні!»

 

Готуйте серця до непідробних емоцій!

7 грудня о 18.00 у Міському палаці культури на великому концерті Арсена Мірзояна буде по-справжньому і незабутньо!

Квитки на концерт купуйте ТУТ.   

 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Арсен Мірзоян концерт афіша
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