Перед судом постане чоловік, який забив до смерті 70-річну матір

Сьогодні, 11:45 Переглядів: 170

Попередньо, під час конфлікту чоловік був п'яний

На Полтавщині судитимуть 44-річного жителя Ланнівської громади, який забив до смерті 70-річну матір. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, подія сталася у вересні. Чоловік був п'яний та посварився зі своєю матір'ю. Він завдав жінці мінімум 19 ударів руками та ногами, тим самим спричинив їй несумісні із життям травми.

Після цього він залишив побиту жінку у будинку, а сам вийшов на вулицю у закривавленому одязі. У такому вигляді його побачив знайомий та викликав правоохоронців.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Його судитимуть за умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Чоловікові загрожує від 7 до 15 років за ґратами.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці на 8 років засудили чоловіка, який у лютому до смерті забив знайомого.