У Кременчуці погасили марки на конверті із зображенням волонтерки Євгенії Хоменко

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Ці конверти — данина пам’яті й поваги до всіх добрих справ, які за своє життя встигла зробити жінка

Сьогодні, 5 грудня, в Міжнародний день волонтера, у Кременчуці на головпоштамті відбулося урочисте погашення марок на конвертах із зображенням кременчуцької волонтерки, засновниці благодійної організації «Фонд доброї волі» Євгенії Хоменко, яка 1 листопада 2024 року пішла з життя.

На урочистому погашенні була присутня донька Євгенії, Кристина, яка розповіла про свою маму:

— Мене попросили написати декілька слів на конверті. Це було складно, тому що я не знаю, як можна про цю жінку написати декілька слів, коли про неї можна написати цілу трилогію. Ця жінка людина з великої літери, людина, яка дійсно поспішала всім допомогти. Неважливо, що це була за людина і якої допомоги потребувала. Вона завжди підтримувала, завжди знаходила необхідні слова, необхідні дії. Ніколи не відмовляла. Мама була волонтером ще до початку повномасштабної війни. Вона допомагала діткам, позбавленим батьківського піклування. Під час повномасштабної війни стала військовим волонтером. Їздила на передову. Ніколи не боялася нічого, їздила під обстрілами, бо її там чекали. Везла всю необхідну допомогу.

Громадський діяч, волонтер, засновник музею військової історії Кременчука Володимир Поляков, який багато працював з Євгенією Хоменко при її житті, зазначив:

— Ми спілкувались практично з початку повномасштабного вторгнення. Головна риса цієї жінки — вона була справжня. От як знаєте, літать так літать, стрілять так стрілять. Тобто вона все робила по-чесному, і їй можна було довіряти свою спину. Я з 14 року на цій війні і дуже багато зустрічав волонтерів. Ви знаєте, хворобу рак, я називаю вбивцею волонтерів, тому що дуже багато жінок-волонтерок, які були мені знайомі, загинули від цієї хвороби. Тому хочу сказати, що Женя не просто померла, вона загинула, як боєць на фронті.

Він також додав, що в музеї військової історії Кременчука є окрема експозиція, присвячена Євгенії Хоменко. Діти, коли проходять екскурсії, зупиняються, їм розповідають про цю достойну людину, яка робила все, щоб наблизити нашу перемогу.

Пан Володимир також подякував кременчуцьким філателістам за те, що вони зберігають історію найдостойніших людей нашого міста на конвертах.