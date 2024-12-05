У Кременчуці погасили марки на конверті із зображенням волонтерки Євгенії Хоменко

Сьогодні, 5 грудня, в Міжнародний день волонтера, у Кременчуці на головпоштамті відбулося урочисте погашення марок на конвертах із зображенням кременчуцької волонтерки, засновниці благодійної організації «Фонд доброї волі» Євгенії Хоменко, яка 1 листопада 2024 року пішла з життя.
На урочистому погашенні була присутня донька Євгенії, Кристина, яка розповіла про свою маму:
Громадський діяч, волонтер, засновник музею військової історії Кременчука Володимир Поляков, який багато працював з Євгенією Хоменко при її житті, зазначив:
— Ми спілкувались практично з початку повномасштабного вторгнення. Головна риса цієї жінки — вона була справжня. От як знаєте, літать так літать, стрілять так стрілять. Тобто вона все робила по-чесному, і їй можна було довіряти свою спину.
Я з 14 року на цій війні і дуже багато зустрічав волонтерів. Ви знаєте, хворобу рак, я називаю вбивцею волонтерів, тому що дуже багато жінок-волонтерок, які були мені знайомі, загинули від цієї хвороби. Тому хочу сказати, що Женя не просто померла, вона загинула, як боєць на фронті.
Він також додав, що в музеї військової історії Кременчука є окрема експозиція, присвячена Євгенії Хоменко. Діти, коли проходять екскурсії, зупиняються, їм розповідають про цю достойну людину, яка робила все, щоб наблизити нашу перемогу.
Пан Володимир також подякував кременчуцьким філателістам за те, що вони зберігають історію найдостойніших людей нашого міста на конвертах.
Раніше ми писали про те, що у Кременчуці погасили конверт із зображенням картини юної художниці Яніни Базавлук.
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