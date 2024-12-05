Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом «За мужність» воїна 107 реактивної артилерійської бригади

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 359

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня ракетних військ і артилерії ЗСУ відзначив державними нагородами захисників і захисниць. Серед них воїн 107 реактивної артилерійської бригади – старший сержант Андрій Біленко. Головнокомандувач ЗСУ нагородив оборонця орденом «За мужність» III ступеня. Про це повідомляє відділення комунікацій військової частини.

Андрій Біленко разом з побратимами успішно виконав завдання з враження живої сили та техніки противника та зберіг РСЗВ (реактивну систему залпового вогню) від знищення. Військові відпрацювали по цілі. Під час залишення стартової позиції потрапили під вогневе ураження ворога, під час якого техніка наших військових загорілася. Бійці не розгубилися й одразу взялися до гасіння пожежі.

Військові 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади успішно виконали завдання та не побоялися вийти з машини й здійснити гасіння, щоб залишити РСЗВ боєздатною.