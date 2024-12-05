У Полтаві поліцейські вилучили у місцевого жителя гранату

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За незаконне поводження із боєприпасом чоловікові може загрожувати до 7 років за ґратами

Днями у Полтаві правоохоронці вилучили у місцевого 46-річного чоловіка гранату ТНТ. Про це 5 грудня поінформували у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, на місці події боєприпас у чоловіка вилучили представники слідчо-оперативної групи та направили його на судову експертизу.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри фігуранту та обрання йому запобіжного заходу.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження з бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно у Полтавському районі хлопчик підірвав страйкбольну гранату на дитячому майданчику.