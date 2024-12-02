У Полтавському районі хлопчик підірвав страйкбольну гранату на дитячому майданчику

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1 грудня близько 16.30 у селі Супрунівка Полтавського району 9-річний хлопчик підірвав страйкбольну гранату на дитячому майданчику. Як повідомила пресслужба поліції Полтавщини, ніхто не постраждав у результаті інциденту.

Ювенали розпочали перевірку обставин події та встановлюють походження піротехнічного засобу. Вирішують питання про притягнення батьків дитини до юридичної відповідальності за неналежний нагляд за дитиною.

Нагадаємо, що у липні 52-річний житель Решетилівської громади підірвав страйкбольну гранату на подвір’ї багатоквартирного будинку.