На Полтавщині 20-річна жінка впала з недобудови — поліція

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Від отриманих травм потерпіла загинула на місці

У суботу, 30 листопада, у Миргороді стався трагічний випадок — 20-річна жінка впала із недобудови. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, подія сталася близько 21.20. На місці події слідчо-оперативна група встановила, що жінка впала із 9-го поверху.

На жаль, від отриманих травм вона загинула на місці. Її тіло відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причини та обставини смерті.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Усі причини та обставини події наразі встановлюються.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Кременчуці жінка випала з вікна багатоповерхівки та від отриманих травм померла у лікарні.



