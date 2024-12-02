Рівень захворюваності на ГРВІ та коронавірус у Кременчуці знизився — медики

За попередній тиждень у Кременчуці зареєстрували 679 випадків захворювань на ГРВІ та 1 випадок Covid-19. Про це інформують у Кременчуцькій міськраді з посиланням на Департамент охорони здоров’я.
У порівнянні із минулим тижнем кількість хворих дещо знизилася — тоді зафіксували 751 випадок ГРВІ та 2 випадок Covid-19.
Проте медики зазначають: такі показники знаходяться нижче епідеміологічного порогу.
Традиційно переважна кількість хворих на ГРВІ — діти (527 випадків). На коронавірус захворів дорослий пацієнт, який лікується амбулаторно. З ГРВІ госпіталізували 13 дітей, усі інші пацієнти проходять лікування вдома.
Смертельних випадків від Covid-19, як і захворювання на грип у Кременчуці не було.
Зазначено, що нині у Кременчуці проводять щеплення вакциною Pfizer. Щеплення залишаються безоплатними. Їх роблять щоденно, крім суботи та неділі.
Як працюють пункти щеплення:
Нагадаємо, у жовтні У Кременчуці від COVID-19 помер 81-річний чоловік
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