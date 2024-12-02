Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Здоров'я

Рівень захворюваності на ГРВІ та коронавірус у Кременчуці знизився — медики

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 110

 

Кількість хворих у місті знаходиться нижче рівня епідеміологічного порогу  

За попередній тиждень у Кременчуці зареєстрували 679 випадків захворювань на ГРВІ та 1 випадок Covid-19. Про це інформують у Кременчуцькій міськраді з посиланням на Департамент охорони здоров’я.

У порівнянні із минулим тижнем кількість хворих дещо знизилася — тоді зафіксували 751 випадок ГРВІ та 2 випадок Covid-19.

Проте медики зазначають: такі показники знаходяться нижче епідеміологічного порогу.

Традиційно переважна кількість хворих на ГРВІ — діти (527 випадків). На коронавірус захворів дорослий пацієнт, який лікується амбулаторно. З ГРВІ госпіталізували 13 дітей, усі інші пацієнти проходять лікування вдома.

Смертельних випадків від Covid-19, як і захворювання на грип у Кременчуці не було.

Де у Кременчуці вакцинують від COVID-19

Зазначено, що нині у Кременчуці проводять щеплення вакциною Pfizer. Щеплення залишаються безоплатними. Їх роблять щоденно, крім суботи та неділі. 

Як працюють пункти щеплення:

  • з 9.00 до 17.00 за адресами: вул. Київська, 14; вул. Квітки Цісик, 1а; Квартал 278 буд. 13б; проспект. Лесі Українки, 80; проспект Лесі Українки, 15/8; вул. Олексія Древаля, 101.;
  • з 11.00 до 13.00 за адресою: вул. Лікаря Бончука, 9.

Нагадаємо, у жовтні У Кременчуці від COVID-19 помер 81-річний чоловік

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: ГРВІ коронавірус захворюваність
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 45 від 7 листопада 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 44 від 31 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 43 від 24 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 42 від 17 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 41 від 10 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх