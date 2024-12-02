Рівень захворюваності на ГРВІ та коронавірус у Кременчуці знизився — медики

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Кількість хворих у місті знаходиться нижче рівня епідеміологічного порогу

За попередній тиждень у Кременчуці зареєстрували 679 випадків захворювань на ГРВІ та 1 випадок Covid-19. Про це інформують у Кременчуцькій міськраді з посиланням на Департамент охорони здоров’я.

У порівнянні із минулим тижнем кількість хворих дещо знизилася — тоді зафіксували 751 випадок ГРВІ та 2 випадок Covid-19.

Проте медики зазначають: такі показники знаходяться нижче епідеміологічного порогу.

Традиційно переважна кількість хворих на ГРВІ — діти (527 випадків). На коронавірус захворів дорослий пацієнт, який лікується амбулаторно. З ГРВІ госпіталізували 13 дітей, усі інші пацієнти проходять лікування вдома.

Смертельних випадків від Covid-19, як і захворювання на грип у Кременчуці не було.

Де у Кременчуці вакцинують від COVID-19

Зазначено, що нині у Кременчуці проводять щеплення вакциною Pfizer. Щеплення залишаються безоплатними. Їх роблять щоденно, крім суботи та неділі.

Як працюють пункти щеплення:

з 9.00 до 17.00 за адресами: вул. Київська, 14; вул. Квітки Цісик, 1а; Квартал 278 буд. 13б; проспект. Лесі Українки, 80; проспект Лесі Українки, 15/8; вул. Олексія Древаля, 101.;

з 11.00 до 13.00 за адресою: вул. Лікаря Бончука, 9.

Нагадаємо, у жовтні У Кременчуці від COVID-19 помер 81-річний чоловік