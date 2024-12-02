У Терешківській громаді автомобіль влетів в електроопору і згорів

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Поліція встановлює обставини події

1 грудня близько 5.00 у селі Писарівка Терешківської громади сталася дорожньо-транспортна пригода, повідомляє пресслужба поліції Полтавщини. За попередньою інформацією, 28-річний водій автомобіля Renault, житель Терешківської громади, втратив керування, і зіткнувся з електроопорою. Від удару автомобіль спалахнув та згорів дощенту. Водій самостійно звернувся до медиків для обстеження. Інформація про його стан наразі уточнюється. Поліція встановлює обставини аварії. Нагадаємо, у Миргородському районі в ДТП постраждав один з водіїв.

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