«Сподіваюсь, ми повернемо території»: пораненому морському піхотинцю Євгену Волкову вручили державні нагороди

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 231

Захисник України родом із Маріуполя, самовіддано захищав Україну від російських загарбників, а після поранення та звільнення з військової служби обрав Кременчук для тимчасового проживання, вірячи, що колись повернеться до рідного міста

Сьогодні, 2 грудня, перед початком наради з головами територіальних громад та керівниками територіальних підрозділів силових органів керівник Кременчуцької РВА Олександр Аленін та начальник Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Мазніцький вручили відзнаку Президента України «За оборону України» та відзнаку Міністра оборони «За поранення» ветерану російсько-української війни Євгену Волкову. Він нагороджений за героїзм та самовіддані дії, проявлені у боях з російськими окупаційними військами, особисту мужність та вірність військовій присязі.

Житель Маріуполя Євгеній Євгенійович Волков став на захист України вісім років тому — у 2016 році. Пішов на військову службу за контрактом у морську піхоту. Пройшов АТО. Повномасштабне вторгнення молодший сержант Євген Волков зустрів у лавах 503-го окремого батальйону морської піхоти, де командував відділенням БпЛА. Воював на різних напрямках — у Донецькій, Луганській та Херсонській областях, а після поранення та довготривалого лікування був звільнений з військової служби у запас.

Після вручення нагород Євген Волков розповів про свою службу та відповів на запитання журналістів.

Він народився та виріс у Маріуполі, працював на заводі «Азовсталь». Вже тоді приглядався до військової служби, а у 2016 році таки вирішив піти у військкомат та підписати контракт на проходження військової служби. Там Євгену запропонували на вибір службу в ДШВ, або морській піхоті. Вибрав морську піхоту. Служити починав у Миколаєві, а після формування 503-го окремого батальйону морської піхоти у Маріуполі, перевівся до рідного міста.

Повномасштабне вторгнення російських військ він зустрів у Верхньоторецькому.

— Командир нам казав, що буде вторгнення, щоб готувалися. І потім усе почалося. Ми відступали та проривалися до Маріуполя на допомогу. І, в результаті, самі потрапили в оточення… Слава Богу, у росіян кільця діряві. Ми вийшли. Щоправда, багато людей у той день полягло, — згадував молодший сержант.

Він розповів, що воювати довелося у Донецькій, Луганській та Херсонській областях. Саме у Херсонській й отримав поранення.

— Коли виносив дрон потрапив під обстріл. І виходить один осколок залетів у мене в коліно, а другий потрапив у бік і там вибухнув. Броня так собі була і пробило її. Було поранено серце, шматочок легкого відрізали і руки поранені. Потім 6 місяців по лікарнях і ось зараз я тут, — розповів Євген Волков та показав свої понівечені руки.

На питання, чи нагороджували його раніше, ветеран відповів, що має медаль «За АТО», яка залишилася у Маріуполі. А після початку повномасштабного вторгнення він був нагороджений медаллю «За зразкову службу», «Сталевим хрестом» та орденом «За мужність» ІІІ ступеню.

Зараз Євген Волков звільнений з військової служби та разом зі своїми рідними оселився у Кременчуці. Наше місто йому дуже сподобалося. Проте він мріє про повернення до свого рідного міста — у Маріуполь.

— Скучаю за домом. Сподіваюся, що ми повернемо свої території, — сказав наприкінці розмови захисник України.