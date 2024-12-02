У Горішніх Плавнях містяни допомогли врятувати лебідку

Сьогодні, 12:03 Переглядів: 172

Зараз пташка перебуває у ветеринарній клініці, а весною її випустять у природу

Днями у Горішніх Плавнях місцеві жителі допомогли врятувати лебідку. Вони помітили пташку на проїжджій частині та звернулися до ветеринарної клініки за допомогою, пише на своїй сторінці у Фейсбуці ветеринар Артур Шабліян.

За його словами, гуляла пташка дорогою, а поблизу не було ніяких водойм. Тож небайдужі містяни й звернулися до ветеринарної клініки «Кіт Бегемот», де ветеринар працює.

— Пташка була акуратно відловлена та доставлена до нашої клініки. Під час огляду травм чи пошкоджень не виявлено, а її вага — 9,3 кг — чудовий показник для молодої лебідки! — зазначає фахівець.

Артур Шабліян додає: лебідка лишатиметься у ветклініці для подальшої реабілітації. А після повного відновлення навесні її випустять у дику природу.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» писав докладніше про Артура Шабліяна з Горішніх Плавнів, який опікується лебедями на парковому озері у місті.