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Кременчук, Спорт

Хокейний клуб «Кременчук» поступився у грі столичному «Київ Кепіталз»

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 166

 

У наступному матчі команда гратиме із херсонським «Дніпром»

Учора, 1 грудня, хокейний клуб «Кременчук» програв у матчі зі столичною командою «Київ Кепіталз» із незначним відривом 1:2. Про результат гри повідомляють у пресслужбі клубу.

Грали команди на арені «Айсберг» у Кременчуці.

Шайби у матчі забили:

  • 0:1 — Карпенко (Олійник, Берднікс, — більш.), 10:21;
  • 1:1 — Панков (Кривошапкін, Целогородцев), 39:14;
  • 1:2 — Луговий (Карпенко, Олійник, — більшість), 53:32.

Вже у середу, 4 грудня, на домашній арені «Кременчук» зустрінеться із херсонським «Дніпром».

Наразі ж турнірна таблиця чемпіонату України має такий вигляд:

 

Нагадаємо, у попередньому матчі хокейний клуб «Кременчук» переміг київську «Крижинку» на виїзді.

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Автор: Яна Гудзь Джерело відео: Федерація хокею України
Теги: ХК Кременчук спорт хокей Айсберг
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