Хокейний клуб «Кременчук» поступився у грі столичному «Київ Кепіталз»

Учора, 1 грудня, хокейний клуб «Кременчук» програв у матчі зі столичною командою «Київ Кепіталз» із незначним відривом 1:2. Про результат гри повідомляють у пресслужбі клубу.
Грали команди на арені «Айсберг» у Кременчуці.
Шайби у матчі забили:
Вже у середу, 4 грудня, на домашній арені «Кременчук» зустрінеться із херсонським «Дніпром».
Наразі ж турнірна таблиця чемпіонату України має такий вигляд:
Нагадаємо, у попередньому матчі хокейний клуб «Кременчук» переміг київську «Крижинку» на виїзді.
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