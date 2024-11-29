Хокейний клуб «Кременчук» переміг київську «Крижинку» на виїзді

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 90

Наступна гра у «Кременчука» відбудеться у неділю, 1 грудня

Хокейний клуб «Кременчук» впевнено переміг київську «Крижинку» із рахунком 12:0. Результат матчу опублікували на сторінці клубу.

У пресслужбі повідомляють, що під час гри хет-триками відзначились Віталій Лялька та Гліб Кривошапкін. А хокеїст Микита Гордюшин оформив другий шатаут проти «Крижинки».

Зіграв «Кременчук» у Києві на виїзді, на арені «АТЕК».

Наступна гра у «Кременчука» відбудеться у неділю, 1 грудня. На домашній арені «Айсберг» хокеїсти зустрінуться із командою «Київ Кепіталз».

Нагадаємо, 9 листопада хокеїсти «Кременчука» розгромили київську «Крижинку» із рахунком 16:0.