Завтра діятимуть графіки знеструмлень для побутових і промислових споживачів (доповнено)

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Громадян закликають раціонально використовувати електроенергію та стежити за оновленнями

Через пошкодження енергооб’єктів внаслідок ракетно-дронової атаки 28 листопада, завтра, 30 листопада, в Україні запровадять графіки обмеження електропостачання для побутових і промислових споживачів. Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Графік обмежень для побутових споживачів:

8.00 – 14.00: одна черга відключень.

одна черга відключень. 14.00 – 20.00: дві черги відключень.

дві черги відключень. 20.00 – 22.00: одна черга відключень.

Графік для промисловості та бізнесу:

Графіки обмеження потужності діятимуть з 8.00 до 23.00.

Час і обсяг обмежень можуть змінюватися. Актуальні графіки відключень для Полтавщини можна знайти на офіційному сайті Полтаваобленерго.