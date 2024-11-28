Повітряні Сили відбили черговий масований удар ракет і дронів

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 0

Протягом ночі 27 листопада, починаючи з 19.30, російські війська завдали ракетних та дронових ударів по території України. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України. Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили 188 повітряних цілей різних типів.

Типи та джерела атак:

3 зенітні ракети С-300 — з Бєлгородської області (по Харківщині).

— з Бєлгородської області (по Харківщині). 57 крилатих ракет Х-101 — запущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пуску: Волгоградська область).

— запущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пуску: Волгоградська область). 28 крилатих ракет «Калібр» — з акваторії Чорного моря.

— з акваторії Чорного моря. 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 — із повітряного простору над Чорним морем.

— із повітряного простору над Чорним морем. 97 ударних безпілотників типу «Shahed» та невстановленого типу — запущені з районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллерово.

Результати відбиття атаки:

Станом на 10.30 Повітряні Сили та Сили оборони України підтвердили:

знищення 76 крилатих ракет Х-101/«Калібр» .

. Збиття 3 керованих авіаційних ракет Х-59/69 .

. Ураження 35 ударних дронів «Shahed» та безпілотників невстановленого типу. Ще 62 дрони втратили локаційний зв’язок.

Атаку противник спрямовував на об’єкти енергетичної інфраструктури України.

Для відбиття атаки були задіяні зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), мобільні вогневі групи Повітряних Сил та інші підрозділи Сил оборони України.

Нагадаємо, зранку жителі Горішніх Плавнів чули вибухи.