Повітряні Сили відбили черговий масований удар ракет і дронів

Протягом ночі 27 листопада, починаючи з 19.30, російські війська завдали ракетних та дронових ударів по території України. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України. Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили 188 повітряних цілей різних типів.
Типи та джерела атак:
Результати відбиття атаки:
Станом на 10.30 Повітряні Сили та Сили оборони України підтвердили:
Атаку противник спрямовував на об’єкти енергетичної інфраструктури України.
Для відбиття атаки були задіяні зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), мобільні вогневі групи Повітряних Сил та інші підрозділи Сил оборони України.
Нагадаємо, зранку жителі Горішніх Плавнів чули вибухи.
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