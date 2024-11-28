У Полтаві мотоцикл збив пішоходку: жінку госпіталізували

Учора, 27 листопада, близько 8.45 у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, мотоцикл Musstang МТ 125-8 під кермуванням 17-річного мотоцикліста збив 37-річну жінку.
Внаслідок отриманих травм потерпілу госпіталізували.
Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).
Усі обставини аварії встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, нещодавно у Полтаві зіткнулись автівка та мотоцикл — постраждали обидва водії.
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