У Полтаві мотоцикл збив пішоходку: жінку госпіталізували

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Учора, 27 листопада, близько 8.45 у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, мотоцикл Musstang МТ 125-8 під кермуванням 17-річного мотоцикліста збив 37-річну жінку.

Внаслідок отриманих травм потерпілу госпіталізували.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Усі обставини аварії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, нещодавно у Полтаві зіткнулись автівка та мотоцикл — постраждали обидва водії.