Під Полтавою позашляховик на смерть збив жінку — поліція

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Учора, 27 листопада, близько 19.45 на дорозі Київ — Харків — Довжанський поблизу села Верхоли сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, позашляховик Toyota Hilux із 36-річним водієм за кермом збив 68-річну мешканку Карлівки.

Від отриманих травм жінка померла на місці.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини аварії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, днями на дорозі біля Пирятина в аварії загинув пішохід. За даними патрульної поліції Полтавщини, від початку року на дорогах загинули 15 пішоходів.