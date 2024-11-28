Сексуальне насильство над 12-річним хлопцем у Котельві: обвинувачені постануть перед судом

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Перед судом постануть 15-річний хлопець та 22-річний чоловік, яких звинувачують у сексуальному насильстві над 12-річним хлопцем. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Як повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун, фігурантам інкримінують сексуальне насильство, вчинене за попередньою змовою групою осіб щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 153 Кримінального кодексу України). Крім того, дії 22-річного чоловіка розглядають як втягнення неповнолітнього у протиправну діяльність (ч. 2 ст. 304 ККУ).

За вчинення сексуального насильства обвинуваченим загрожує ув’язнення терміном від 5 до 10 років, а 22-річному чоловікові за втягнення у злочин неповнолітнього — ув’язнення від 4 до 10 років.

Обоє обвинувачених уже отримали копії обвинувального акту.

Нагадаємо, подія сталася у червні цього року у селищі Котельва. На пляжі біля річки компанія із трьох осіб познущалася з 12-річного хлопця. Усе це вони знімали на телефон.

Наприкінці серпня поліція розпочала кримінальне провадження за фактом за фактом зґвалтування малолітного хлопця. За кілька днів підозрюваних у скоєному встановили. 22-річному чоловікові того ж дня повідомили про підозру та взяли під варту без права внесення застави.

Запобіжний захід у вигляді перебування під наглядом батьків на час досудового розслідування обрали й для 15-річного підозрюваного.