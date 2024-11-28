Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

Сексуальне насильство над 12-річним хлопцем у Котельві: обвинувачені постануть перед судом

Сьогодні, 12:15 Переглядів: 719

 

Обвинувачені — 15-річний хлопець та 22-річний чоловік

Перед судом постануть 15-річний хлопець та 22-річний чоловік, яких звинувачують у сексуальному насильстві над 12-річним хлопцем. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Як повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун, фігурантам інкримінують сексуальне насильство, вчинене за попередньою змовою групою осіб щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 153 Кримінального кодексу України). Крім того, дії 22-річного чоловіка розглядають як втягнення неповнолітнього у протиправну діяльність (ч. 2 ст. 304 ККУ).

За вчинення сексуального насильства обвинуваченим загрожує ув’язнення терміном від 5 до 10 років, а 22-річному чоловікові за втягнення у злочин неповнолітнього — ув’язнення від 4 до 10 років.

Обоє обвинувачених уже отримали копії обвинувального акту. 

Нагадаємо, подія сталася у червні цього року у селищі Котельва. На пляжі біля річки компанія із трьох осіб познущалася з 12-річного хлопця. Усе це вони знімали на телефон.

Наприкінці серпня поліція розпочала кримінальне провадження за фактом за фактом зґвалтування малолітного хлопця. За кілька днів підозрюваних у скоєному встановили. 22-річному чоловікові того ж дня повідомили про підозру та взяли під варту без права внесення застави.

 

Запобіжний захід у вигляді перебування під наглядом батьків на час досудового розслідування обрали й для 15-річного підозрюваного.

1
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: сексуальне насильство знущання неповнолітній Котельва суд
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 45 від 7 листопада 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 44 від 31 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 43 від 24 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 42 від 17 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 41 від 10 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх