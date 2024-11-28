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Кременчук

Нову ялинку для Кременчука куплять після перемоги — Малецький

Сьогодні, 12:41 Переглядів: 285

 

Виділити на купівлю новорічної ялинки планують майже 3,5 млн грн

Комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» планує придбати нову новорічну ялинку для міста. Проте усе це буде після перемоги, розповів міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету 28 листопада.

Про те, що «Благоустрій» хоче купити нову ялинку вартістю 3 млн 459 тис. 082 грн стало відомо із Програми діяльності та розвитку КП «Благоустрій Кременчука» на 2025-2027 роки.

Частина цієї суми — 1 млн 613 тис. 219 грн — піде на стовбурову частину ялинки, ще 1 млн 935 тис. 863 грн — на придбання штучної хвої. У програмі зазначено, що придбати ялинку планують у 2025 році.

У програмі також зазначено, що теперішню ялинку придбали у 2008 році. За цей час вона неодноразово ремонтувалася і укріплювалася, тож на сьогодні конструкція ялинки зносилася на 100%.

Проте на засіданні виконкому Віталій Малецький цю інформацію спростував.

— Це просто бачення наше того, що після перемоги ми оновимо і ялинку на основній площі, і зробимо багато відкладених, на жаль, через війну речей… Ми дуже сподіваємося на нашу перемогу, і на наступний рік «Благоустрій Кременчука» цей захід планує у своїй діяльності як програмний.

Міський голова додав, що гроші на нову ялинку не виділялися, а якщо будуть виділятися, то це рішення спочатку обговорюватиметься на бюджетній комісії, а потім прийматиметься на засіданні виконкому або на депутатській сесії.

Нагадаємо, цьогоріч на площі Перемоги новорічну ялинку почали монтувати 11 листопада. Завершити її монтаж та прикрашання площі до новорічно-різдвяних свят планують до 5 грудня.

Також із 1 грудня на площі Перемоги у Кременчуці запрацює ковзанка.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Новорічна ялинка Благоустрій Кременчука ялинка
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