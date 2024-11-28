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Уночі на вулицях Кременчука патрульні зупинили трьох нетверезих водіїв

Сьогодні, 13:10 Переглядів: 169

 

Усіх водіїв правоохоронці відсторонили від керування

Протягом цієї ночі під час патрулювання у Кременчуці правоохоронці зупинили трьох водіїв, які керували автомобілями у нетверезому стані. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

Першого порушника патрульні зупинили на проспекті Свободи. Водій автомобіля Daewoo Lanos порушив правила дорожнього руху та не мав при собі водійського посвідчення. Він погодився на проходження огляду — той показав вміст алкоголю в організмі 2,73 проміле. На водія правоохоронці склали протокол про правопорушення та винесли відповідну постанову.

Другий випадок: водій автомобіля ЗАЗ-Daewoo їхав по вулиці Перемоги із порушенням правил маневрування. Патрульні помітили у нього ознаки сп’яніння, проте від огляду водій відмовився. Чоловікові також виписали протокол і постанови. Водійське посвідчення у нього вилучили та видали тимчасовий дозвіл.

Ще одного порушника — водія автомобіля Daewoo Lanos — патрульні зупинили на проспекті Свободи. В організмі у водія було 1,55 проміле алкоголю. Крім того, він мав тимчасове обмеження у праві керування автотранспортом.

Усіх нетверезих водіїв патрульні відсторонили від керування автомобілями.

Нагадаємо, нещодавно на Кременчуччині нетверезий водій намагався підкупити поліцейських.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ілюстративне
Теги: нетверезий водій патрульна поліція
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