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Кременчуцького адвоката підозрюють у перешкоджанні діяльності ЗСУ (доповнено)

Сьогодні, 13:26 Переглядів: 874

 

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу

У Кременчуці місцевого адвоката підозрюють у перешкоджанні діяльності Збройних сил України. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, у червні цього року чоловік завадив відправити до навчального центру трьох військовозобов’язаних кременчужан, які пройшли військово-лікарську комісію і були визнані придатними до військової служби. 

За сприяння адвоката військовослужбовці залишили транспортний засіб, в якому їхали, та станом на сьогодні не з’явилися до місця проходження служби, — повідомляють у прокуратурі.

Крім того, вже у листопаді адвокат не дозволив військовослужбовцям Кременчуцького РТЦК та СП перевірити військово-облікові документи у громадянина. Він завів того у приміщення суду та блокував двері, аби військовослужбовці та поліція не могли потрапити всередину. 

За даними Управління Служби безпеки України у Полтавській області, адвокат на своїх сторінках у соцмережах публікував поради для уникнення мобілізації та називав військовозобов’язаних, яких доставили в ТЦК та СП для уточнення даних чи вручення повістки, «заручниками». 

 

Правоохоронці повідомили адвокату про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Доповнено:

Як стало відомо «Кременчуцькому Телеграфу» з власних джерел у правоохоронних органах, мова йде про адвоката Б., який раніше очолював один із відділів у міськвиконкомі.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська обласна прокуратура, СБУ
Теги: Кременчук Адвокат перешкоджання ЗСУ прокуратура Полтавщини
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