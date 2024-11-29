На відбудову зруйнованої Кременчуцької ТЕЦ цьогоріч виділяли 215 млн грн

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Армія РФ зруйнувала Кременчуцьку ТЕЦ високоточними ракетами ще у травні 2022 року

На відбудову зруйнованої Кременчуцької ТЕЦ у 2024 році виділяли 215,5 мільйона гривень. Про це стало відомо із Регіонального плану управління відходами у Полтавській області до 2033 року.

Кошти спрямовували в рамках Програми соціально-економічного розвитку Полтавської області на 2024 рік із фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Армія РФ поцілила у Кременчуцьку ТЕЦ високоточними ракетами ще у травні 2022 року. Це поставило під загрозу опалювальний сезон у місті.

У травні минулого року тодішній очільник Полтавської облвійськадміністрації Дмитро Лунін повідомляв, що для повного відновлення Кременчуцької ТЕЦ необхідна фінансова підтримка у розмірі 321,3 млн гривень.

Нагадаємо, у липні 2022 року Полтавська обласна рада надала згоду на безоплатне прийняття з державної у спільну власність Полтавської області окремого індивідуально-визначеного державного майна (групи інвентарних об’єктів) Кременчуцької ТЕЦ. Таким чином зруйновану ракетними обстрілами російських військ Кременчуцьку ТЕЦ обласна рада взяла під свою відповідальність.

У січні 2023 року на сесії Кременчуцької міськради депутати звернулися до Президента, Кабміну, Ради нацбезпеки та оборони, Міноборони та Нацкомісії з цінних паперів щодо ініціювання відчуження у власність держави цілісного майнового комплексу відокремленого підрозділу зруйнованої Кременчуцької ТЕЦ.

Цьогоріч у жовтні Кабінет міністрів України рекомендував вивчити питання передання корпоративних прав ТОВ Кременчуцька ТЕЦ в управління ПАТ Укрнафта на період дії воєнного стану.