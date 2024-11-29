У 2025 році всі чоловіки віком від 18 до 25 років проходитимуть базову військову підготовку

Наступного року всі чоловіки віком від 18 до 25 років пройдуть базову військову підготовку. Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі «Київ24».
За його словами, спершу базову військову підготовку пройдуть студенти, а потім й всі інші чоловіки віком від 18 до 25 років.
Він звернув увагу, що цей процес не має ніякого стосунку до мобілізації та пояснив, навіщо проводитиметься така підготовка.
Закон про вдосконалення мобілізації передбачає, що з 2025 року всі студенти-чоловіки віком від 18 років повинні будуть проходити базову загальновійськову підготовку, а всі чоловіки віком від 18 до 25 років повинні будуть пройти базову військову службу.
Нагадаємо, ми писали, що з вересня 2025 року у вишах почнуть викладати базову загальновійськову підготовку. У разі, якщо студент відмовиться її проходити, його можуть відрахувати. Відповідну постанову ухвалив уряд. Ця постанова є продовженням реформи військової служби на виконання закону, який замінив строкову військову службу для чоловіків віком до 25 років. Термін проходження базової військової підготовки не може бути меншим ніж один місяць. Особливості та тривалість підготовки за окремими військово-обліковими спеціальностями визначається Генеральним штабом ЗСУ.
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