У 2025 році всі чоловіки віком від 18 до 25 років проходитимуть базову військову підготовку

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Наступного року всі чоловіки віком від 18 до 25 років пройдуть базову військову підготовку. Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі «Київ24».

За його словами, спершу базову військову підготовку пройдуть студенти, а потім й всі інші чоловіки віком від 18 до 25 років.

— Щоб громадян від 18 до 25 років готувати та давати їм базову або фахову військову підготовку — ось це обов’язково треба робити. Це те, що почнеться з 1 січня, коли, насамперед студенти, а потім і все чоловіче населення від 18 до 25 років пройде базову і фахову, — сказав голова Ради резервістів.

Він звернув увагу, що цей процес не має ніякого стосунку до мобілізації та пояснив, навіщо проводитиметься така підготовка.

— Це не мобілізація, але це підготовка людей, які матимуть первинні базові й фахові навички: володіти зброєю, вибрати потенційно, якщо в майбутньому їх призвуть, військову спеціальність — тобто знати, чим живе та дихає армія, щоб багато страхів знялося і паралельно, щоб мати підготовлене населення, — розповів Іван Тимочко.

Закон про вдосконалення мобілізації передбачає, що з 2025 року всі студенти-чоловіки віком від 18 років повинні будуть проходити базову загальновійськову підготовку, а всі чоловіки віком від 18 до 25 років повинні будуть пройти базову військову службу.

Нагадаємо, ми писали, що з вересня 2025 року у вишах почнуть викладати базову загальновійськову підготовку. У разі, якщо студент відмовиться її проходити, його можуть відрахувати. Відповідну постанову ухвалив уряд. Ця постанова є продовженням реформи військової служби на виконання закону, який замінив строкову військову службу для чоловіків віком до 25 років. Термін проходження базової військової підготовки не може бути меншим ніж один місяць. Особливості та тривалість підготовки за окремими військово-обліковими спеціальностями визначається Генеральним штабом ЗСУ.