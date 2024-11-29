У Кременчуці «замінували» торговий центр «Галактика»

Сьогодні, 29 листопада, у Кременчуці надійшло повідомлення про замінування торгівельного центру «Галактика». Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» підтвердила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.
На місці працюють вибухотехніки, аби перевірити інформацію.
Відвідувачів просять із розумінням ставитися до ситуації.
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Як повідомляє кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події, відвідувачів із торгового центру евакуювали. Поліцейські чергують на вході, аби ніхто із громадян не увійшов всередину.
Нагадаємо, повідомлення про замінування торгівельного центру було і на початку жовтня. Тоді задля безпеки громадян правоохоронці частково перекривали рух поблизу ТЦ.
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