У Кременчуці «замінували» торговий центр «Галактика»

Сьогодні, 16:41 Переглядів: 266

Сьогодні, 29 листопада, у Кременчуці надійшло повідомлення про замінування торгівельного центру «Галактика». Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» підтвердила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

На місці працюють вибухотехніки, аби перевірити інформацію.

Відвідувачів просять із розумінням ставитися до ситуації.



