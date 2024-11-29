Пальне на полтавських заправках почало дешевшати — Мінфін

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У п'ятницю, 29 листопада, на полтавських заправках спостерігаються різні ціни на пальне. Сьогодні на усі види палива спостерігається зниження вартості. За рейтингом аналітиків, найбільше водіям доведеться заплатити за пальне на заправках в мережі SOCAR, ОККО та WOG, а найдешевше заправити машину можна на БРСМ-Нафта та Укрнафта. Поступове зростання цін на пальне спостерігалося із середини лютого.

1 вересня набув чинності закон про підвищення акцизного податку на паливо. Це передбачає встановлення графіку щорічного збільшення акцизного податку на різні види пального до 1 січня 2028 року. Зокрема, на кінцевому етапі встановлять такі ставки: на бензин — 359 євро за 1000 л, на дизельне пальне — 330 євро за 1000 л, на скраплений газ — 70 євро за 1000 літрів.

Утім експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн вважає, що в найближчі місяці різкого зростання цін на пальне не передбачається.

— Можливо, це буде звучати дивно, втім жодних змін в цінах на бензин та дизпальне не передбачається. І це було передбачувано. Оскільки ринок готується до акцизів й відповідно всі компанії завозять чималу кількість пального. Фактично ринок стає переповненим і постає завдання — продати пальне. Тобто у вересні пальне будуть продавати ще з низьким акцизом. Відтак, підстав для різкого збільшення цін на пальне немає, — пояснює Куюн.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 29.11.2024 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 57,15 -1,118 - 2,015% Бензин А-95 52,84 -0,63 - 1,181% Бензин А-92 51,84 -0,61 - 1,163% Дизельне пальне 49,86 -0,12 - 0,234% Газ автомобільний 34,13 -0,17 - 0,502%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 29.11.2024 р.