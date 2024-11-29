У п'ятницю, 29 листопада, на полтавських заправках спостерігаються різні ціни на пальне. Сьогодні на усі види палива спостерігається зниження вартості. За рейтингом аналітиків, найбільше водіям доведеться заплатити за пальне на заправках в мережі SOCAR, ОККО та WOG, а найдешевше заправити машину можна на БРСМ-Нафта та Укрнафта. Поступове зростання цін на пальне спостерігалося із середини лютого.
1 вересня набув чинності закон про підвищення акцизного податку на паливо. Це передбачає встановлення графіку щорічного збільшення акцизного податку на різні види пального до 1 січня 2028 року. Зокрема, на кінцевому етапі встановлять такі ставки: на бензин — 359 євро за 1000 л, на дизельне пальне — 330 євро за 1000 л, на скраплений газ — 70 євро за 1000 літрів.
Утім експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн вважає, що в найближчі місяці різкого зростання цін на пальне не передбачається.
Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.
Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.
|
Вид палива
|
Ціна (грн)
|
Зміна ціни
|
Зміна у %
|
Бензин А-95 преміум
|
57,15
|-1,118
|- 2,015%
|
Бензин А-95
|
52,84
|-0,63
|- 1,181%
|
Бензин А-92
|
51,84
|
-0,61
|
- 1,163%
|
Дизельне пальне
|
49,86
|-0,12
|- 0,234%
|
Газ автомобільний
|
34,13
|-0,17
|- 0,502%
|
Оператор
|
А-95+
|
А-95
|
А-92
|
Дизельне пальне
|
Газ
|
BVS
|
57,99
|
55,99
|
53,99
|
52,99
|
33,19
|
Marshal
|
|
48,89
|
48,39
|
45,89
|
32,89
|
SOCAR
|
55,99
|
|50,99
|
34,99
|
WOG
|
57,99
|
52,99
|
|
49,99
|
34,48
|
Авіас
|
|
56,98
|
52,89
|
49,99
|
36,98
|
Автотранс
|62,98
|
55,98
|
53,98
|
52,98
|
34,18
|
БРСМ-Нафта
|
48,99
|
|
45,99
|
32,99
|
ОККО
|
57,99
|
52,99
|
|
49,99
|
34,49
|
Укрнафта
|
49,94
|
49,94
|
49,94
|
49,94
|
32,94
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