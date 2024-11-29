Свято в укритті: Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії виповнилося 93 роки

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До Кременчука педагогічне училище переїхало у 1969 році

На святкуванні дня народження одного із найстаріших та найвідоміших навчальних закладів Кременчука панувала щира, затишна та сімейна атмосфера. Хоч через загрози воєнного стану колектив обласного коледжу зібрався не в актовому залі, а у доволі просторому та гарно обладнаному приміщенні укриття.

Втім, це нікому не зіпсувало святкового настрою.

На вході в укриття гостей, студентів та викладачів зустрічав музичними композиціями народний дівочий духовий оркестр «Роксолана».

Перед початком урочистостей загиблих захисників України, серед яких є чимало випускників навчального закладу, вшанували «Хвилиною мовчання».

Директорка обласного коледжу «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка» Леся Крупіна тепло привітала усіх присутніх з 93-ю річницею з дня створення навчального закладу та вручила почесні грамоти та відзнаки кращим викладачам, працівникам та ветеранам.

Студенти академії разом зі своїми викладачами не тільки гаряче аплодували, а й підспівували та підтанцьовували під час запальних виступів ансамблю спортивного бального танцю «Сузір’я», народного художнього колективу «Арабеск», джаз-гурту Roksi Band та народного дівочого духового оркестру «Роксолана».

Наприкінці урочистостей колектив Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії поздоровила голова Наглядової ради навчального закладу, депутат Полтавської обласної ради Юлія Цибульська. Вона розповіла, що саме у цьому навчальному закладі, який раніше називався педагогічним училищем, навчалася її мама.

Перед урочистостями директорка академії Леся Валентинівна Крупіна розповіла журналістам про історію створення навчального закладу.

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Педагогічний технікум був відкритий у 1931 році в селищі Лохвиця, що на Полтавщині, а вже у 1932 році відбувся перший випуск вчителів. У 1937 році педагогічний технікум перейменували в педагогічну школу.

У вересні 1943 року Лохвиця була звільнена від нацистських загарбників і педагогічна школа одразу почала відновлювати зруйновану навчальну базу з одночасним процесом навчання – вже у 1944 році після трирічної перерви відбувся випуск вчителів.

У 1945 році педшколу перейменували в педагогічне училище. А у 1969 році педучилище було переведене з Лохвиці до Кременчука.

У 2015 році педагогічне училище було реорганізовано в Кременчуцький педагогічний коледж імені Антона Семеновича Макаренка.

На сьогодні в коледжі діють три відділення (початкової освіти, дошкільної освіти та фізичного виховання). Серед викладачів коледжу є 2 доктори наук, 15 кандидатів наук, народний вчитель України, 3 заслужених вчителі та 2 заслужених працівники культури.

До структури коледжу входять Науковий ліцей «Політ» та дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Ерудит» для обдарованої молоді Полтавської області.

На сьогодні у Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії навчаються 836 студентів та 386 ліцеїстів.