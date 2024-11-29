Кубок України з плавання — у кременчуцьких спортсменів, які мають інвалідність

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 1

Вихованці КМ КДЮСШ № 1 у складі збірної Полтавської області здобули перемоги на Кубку України з плавання. Змагання проходили серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, порушенням зору та розумового і фізичного розвитку в Кам’янському. За першість змагались 278 плаців із 20 регіонів України. Серед учасників — кременчуцькі хлопці.

Як повідомили в Департаменті молоді та спорту Кременчуцької міської ради, с портсмени з Кременчука продемонстрували чудові результати: Богдан Різніченко (S-5; SB-4): золото — дистанція 50 м на спині; срібло — дистанції 100 м і 200 м вільним стилем; бронза — дистанція 50 м брасом; Євген Близнюк (S3; SB2): золото — дистанція 50 м брасом.