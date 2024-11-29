Кубок України з плавання — у кременчуцьких спортсменів, які мають інвалідність

Вихованці КМ КДЮСШ №1 у складі збірної Полтавської області вибороли медалі
Вихованці КМ КДЮСШ № 1 у складі збірної Полтавської області здобули перемоги на Кубку України з плавання. Змагання проходили серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, порушенням зору та розумового і фізичного розвитку в Кам’янському.
За першість змагались 278 плаців із 20 регіонів України. Серед учасників — кременчуцькі хлопці.
Як повідомили в Департаменті молоді та спорту Кременчуцької міської ради, спортсмени з Кременчука продемонстрували чудові результати:
Богдан Різніченко (S-5; SB-4): золото — дистанція 50 м на спині; срібло — дистанції 100 м і 200 м вільним стилем; бронза — дистанція 50 м брасом;
Євген Близнюк (S3; SB2): золото — дистанція 50 м брасом.
Спортсменів привітали в Кременчуцькому міському осередку «Союз осіб з інвалідністю України». Голова організації Андрій Мельник пожав міцно руки чемпіонам й побажав нових перемог.
Вітаємо спортсменів і дякуємо Заслуженому тренеру України Ганні Келембет, а також батькам за підтримку та віру в їхні можливості.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.