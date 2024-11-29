За активну громадську позицію та особистий внесок у розвиток мікрорайону: на сесії депутатів нагородили грамотами

Сьогодні, 29 листопада, під час засідання сесії Кременчуцької міськради мер міста Віталій Малецький привітав депутатів із днем місцевого самоврядування, яке цьогоріч відзначається 7 грудня, та вручив декому із присутніх грамоти.

— Сьогодні хочемо грамотами виконавчого комітету відзначити наших колег-депутатів, які працюють, які за цей рік дуже багато зробили для громади, — повідомив мер.

Грамотами від міськвиконкому нагородили:

Щоправда, не усі із нагороджених грамоти отримали. Віталій Малецький повідомив, що депутатки Волкова та Гориславець перебувають у відрядженні, а Олександр Яцина захворів. Тож нагороди їм передадуть під час наступної найближчої сесії.

Нагадаємо, під час засідання попередньої сесії міської ради подяку прем'єр-міністра України Дмитра Шмигаля за високий професіоналізм та вагомий внесок у розвиток фізкультури й спорту передали депутату міської ради, Заслуженому тренеру України з велосипедного спорту Геннадію Іванівну.