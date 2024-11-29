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За активну громадську позицію та особистий внесок у розвиток мікрорайону: на сесії депутатів нагородили грамотами

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 81

 

Правда, отримали нагороди особисто не всі

Сьогодні, 29 листопада, під час засідання сесії Кременчуцької міськради мер міста Віталій Малецький привітав депутатів із днем місцевого самоврядування, яке цьогоріч відзначається 7 грудня, та вручив декому із присутніх грамоти.

— Сьогодні хочемо грамотами виконавчого комітету відзначити наших колег-депутатів, які працюють, які за цей рік дуже багато зробили для громади, — повідомив мер.

Грамотами від міськвиконкому нагородили:

  • Валерію Волкову — за вагомий особистий внесок в допомогу захисникам України;
  • Ларису Гориславець — за тісну співпрацю з органами місцевого самоврядування та активну громадську позицію;
  • Валерія Мирошниченка — почесною грамотою виконавчого комітету;
  • Інну Петренко — за вагомий особистий внесок у становлення та розбудову міста, високий професіоналізм, активну громадську позицію та значний особистий внесок в розвиток мікрорайону;
  • Наталію Погужельську — за вагомий особистий внесок у розвиток мікрорайону;
  • Олександра Яцину — за відданість ідеї процвітання громади, високий професіоналізм та активну громадську позицію.


Щоправда, не усі із нагороджених грамоти отримали. Віталій Малецький повідомив, що депутатки Волкова та Гориславець перебувають у відрядженні, а Олександр Яцина захворів. Тож нагороди їм передадуть під час наступної найближчої сесії.

Нагадаємо, під час засідання попередньої сесії міської ради подяку прем'єр-міністра України Дмитра Шмигаля за високий професіоналізм та вагомий внесок у розвиток фізкультури й спорту передали депутату міської ради, Заслуженому тренеру України з велосипедного спорту Геннадію Іванівну. 


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Автор: Яна Гудзь
Теги: нагородження депутати грамота сесія
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