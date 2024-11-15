Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Спорт

Кременчуцьких спортсменів та їх тренерів нагородили відзнаками міського голови

Сьогодні, 10:27 Переглядів: 209

 

Серед нагороджених — депутат Іванян, чемпіонка Європи з настільного тенісу Марія Пилипенко, її тренер Сергій Казарян та заслужена тренерка Вікторія Козлова

Сьогодні, 15 листопада, на засіданні сесії Кременчуцької міськради мер Віталій Малецький вручив нагороди спортсменам та їхнім тренерам, передає кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

Так депутату міської ради, Заслуженому тренеру України з велосипедного спорту Геннадію Іванівну передали подяку прем'єр-міністра України Дмитра Шмигаля за високий професіоналізм та вагомий внесок у розвиток фізкультури і спорту. Зокрема, цьогоріч Іванян готував спортсмена, який здобув «срібло» на Паралімпіаді.

Подяки міського голови отримали Марія Пилипенко, чемпіонка Європи з настільного тенісу серед спортсменів із порушенням слуху, та її тренер Сергій Казарян.
Почесною Грамотою виконкому Кременчуцької міськради за високий професіоналізм та сумлінне виконання посадових обов’язків нагородили Заслужену тренерку України Вікторію Козлову.

Нагадаємо, 15 жовтня у Кременчуцькій міськраді відзначили кращих студентів та учнів стипендіями міського голови.


1
Автор: Яна Гудзь
Теги: міська рада нагородження спортсмени тренер
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 45 від 7 листопада 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 44 від 31 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 43 від 24 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 42 від 17 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 41 від 10 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх