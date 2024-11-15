Кременчуцьких спортсменів та їх тренерів нагородили відзнаками міського голови

Сьогодні, 10:27 Переглядів: 209

Серед нагороджених — депутат Іванян, чемпіонка Європи з настільного тенісу Марія Пилипенко, її тренер Сергій Казарян та заслужена тренерка Вікторія Козлова

Сьогодні, 15 листопада, на засіданні сесії Кременчуцької міськради мер Віталій Малецький вручив нагороди спортсменам та їхнім тренерам, передає кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

Так депутату міської ради, Заслуженому тренеру України з велосипедного спорту Геннадію Іванівну передали подяку прем'єр-міністра України Дмитра Шмигаля за високий професіоналізм та вагомий внесок у розвиток фізкультури і спорту. Зокрема, цьогоріч Іванян готував спортсмена, який здобув «срібло» на Паралімпіаді.

Подяки міського голови отримали Марія Пилипенко, чемпіонка Європи з настільного тенісу серед спортсменів із порушенням слуху, та її тренер Сергій Казарян.

Почесною Грамотою виконкому Кременчуцької міськради за високий професіоналізм та сумлінне виконання посадових обов’язків нагородили Заслужену тренерку України Вікторію Козлову.