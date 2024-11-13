Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Освіта, Афіша

Волонтерів Полтавщини запрошують на тренінги «Соціальне підприємництво для волонтерських центрів та громадських організацій»

Сьогодні, 12:22 Переглядів: 80

Тренінг відбудеться 23 листопада у Полтаві

Кіровоградська обласна організація Всеукраїнської громадської організації «Асоціація сприяння самоорганізації населення» запрошує волонтерів та громадських активістів Полтавщини отримати нові можливості для розвитку і взяти участь у тренінгах «Соціальне підприємництво для волонтерських центрів та громадських організацій».

Учасники отримають знання про основи соціального підприємництва, дізнаються про можливості для запуску власних проєктів на базі волонтерських центрів та громадських організацій, ознайомляться із успішними кейсами волонтерів, які запустили соціальні підприємства.

Тренінг відбудеться у м. Полтава 23 листопада.

Для учасників із інших населених пунктів передбачені компенсація проїзду та харчування. Для того, щоб взяти участь у тренінгу у вашому регіоні, зареєструйтеся за цією анкетою.

Учасники тренінгів зможуть скористатися можливостями Програми підтримки волонтерських центрів, яку втілює КОО ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення» у 5 регіонах України: Вінницька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Черкаська області. Програма спрямована на посилення та об’єднання волонтерських спільнот, всебічну підтримку у розвитку їхніх виробництв, а  скористатися послугами Програми можуть волонтерські організації як із юридичною реєстрацією, так і без.

0
Автор: Мирослава Українська
Теги: анонс тренінг волонтери Полтава
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 45 від 7 листопада 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 44 від 31 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 43 від 24 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 42 від 17 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 41 від 10 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх