Волонтерів Полтавщини запрошують на тренінги «Соціальне підприємництво для волонтерських центрів та громадських організацій»

Сьогодні, 12:22 Переглядів: 80

Кіровоградська обласна організація Всеукраїнської громадської організації «Асоціація сприяння самоорганізації населення» запрошує волонтерів та громадських активістів Полтавщини отримати нові можливості для розвитку і взяти участь у тренінгах «Соціальне підприємництво для волонтерських центрів та громадських організацій».

Учасники отримають знання про основи соціального підприємництва, дізнаються про можливості для запуску власних проєктів на базі волонтерських центрів та громадських організацій, ознайомляться із успішними кейсами волонтерів, які запустили соціальні підприємства.

Тренінг відбудеться у м. Полтава 23 листопада.

Для учасників із інших населених пунктів передбачені компенсація проїзду та харчування. Для того, щоб взяти участь у тренінгу у вашому регіоні, зареєструйтеся за цією анкетою.

Учасники тренінгів зможуть скористатися можливостями Програми підтримки волонтерських центрів, яку втілює КОО ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення» у 5 регіонах України: Вінницька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Черкаська області. Програма спрямована на посилення та об’єднання волонтерських спільнот, всебічну підтримку у розвитку їхніх виробництв, а скористатися послугами Програми можуть волонтерські організації як із юридичною реєстрацією, так і без.