У Кременчуці з пожежі в підвалі багатоповерхівки врятували людину

14 листопада на вулиці Халаменюка в Кременчуці горів підвал житлового будинку. Як повідомляє пресслужба Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій, надзвичайники під час гасіння пожежі врятували людину з одного з приміщень підвалу. Вона не постраждала. Через сильне задимлення працювали в апаратах захисту органів дихання та зору.
Загоряння вдалося локалізувати та ліквідувати без подальшого розповсюдження. Вогонь знищив сміття та вживані речі, закоптив стіни та стелю.
До ліквідації пожежі залучалися підрозділи 14-ї та 16-ї Державних пожежно-рятувальних частин. Причину виникнення пожежі наразі встановлюють фахівці ДСНС.
Нагадаємо, того ж дня горів підвал у п'ятиповерхівці на бульварі Українського Відродження.
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