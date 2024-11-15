У Кременчуці з пожежі в підвалі багатоповерхівки врятували людину

Сьогодні, 09:21 Переглядів: 232

14 листопада на вулиці Халаменюка в Кременчуці горів підвал житлового будинку. Як повідомляє пресслужба Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій, надзвичайники під час гасіння пожежі врятували людину з одного з приміщень підвалу. Вона не постраждала. Через сильне задимлення працювали в апаратах захисту органів дихання та зору.

Загоряння вдалося локалізувати та ліквідувати без подальшого розповсюдження. Вогонь знищив сміття та вживані речі, закоптив стіни та стелю.

До ліквідації пожежі залучалися підрозділи 14-ї та 16-ї Державних пожежно-рятувальних частин. Причину виникнення пожежі наразі встановлюють фахівці ДСНС.

Нагадаємо, того ж дня горів підвал у п'ятиповерхівці на бульварі Українського Відродження.